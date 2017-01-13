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Спорт

Опубликовано расписание работы Ледового дворца Пскова с 16 по 22 января

Опубликовано расписание работы Ледового дворца Пскова с 16 по 22 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту.

16 января, понедельник

6:00-7:00 – тренировка ХК «Дружина»

7:15-8:15 – тренировка ХК «Евро-Керамика»

8:30-9:30 – секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (А. Зеленковский, О. Цветкова)

9:45-10:45 – секция фигурного катания СОГ-2 (М. Робина)

11:00-12:15 - секция фигурного катания СОГ-1, СОГ-1 (М. Робина, О. Цветкова)

12:30-13:30 – массовое катание

13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2, НП-1 (А. Зеленковский, О. Цветкова)

14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1/2 (А. Зеленковский)

14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1 (О. Цветкова)

15:30-16:15 – секция фигурного катания ТГ-2 (А. Зеленковский)

16:30-17:30 – секция хоккея СОГ-3 (Н. Ваганов)

17:30-18:30 – секция хоккея НП-3. ТГ-3 (Д. Пошелюк, Л. Автомов)

18:45-20:00 – секция хоккея  СОГ-4 (Е. Базилевских)

20:15-21:15 – тренировка ХК «Ветераны»

21:30-22:30 - тренировка ХК «Звезда»

22:45-23:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

0:00-1:00 – тренировка ХК «Гвардия»

17 января, вторник

6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»

7:30-8:30 – технический перерыв

8:45-9:45 - секция хоккея НП-1 (О. Пузанов) 

10:00-11:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (А. Зеленковский, О. Цветкова)

11:00-11:45 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Л. Автомов, Д. Виолентий)

12:00-13:00 – секция фигурного катания ТГ-1 (О. Цветкова)      

13:15-14:15 - секция хоккея СОГ-3 (Н. Ваганов)           

14:30-15:30 – секция хоккея НП-3 (Д. Пошелюк)

15:45-17:00 – секция хоккея ТГ-3 (Л. Автомов)

17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (О. Виолентий)

19:00-20:00 – секция фигурного катания ТГ1/2, НП3 (А. Зеленковский, М. Робина)

20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»

Фестиваль Н.Х.Л.

21:30-22:45 – «Сталь» - «Медведи»

23:00-0:00 – тренировка ХК «Псков»

18 января, среда

6:30-7:30 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»

7:45-8:45 – технический перерыв

9:00-10:00 – секция хоккея НП-1 (О. Пузанов)

10:15-11:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (А. Зеленковский, О. Цветкова)

11:00-12:15 – секция фигурного катания СОГ-2 (М. Робина)

12:30-13:30 – аренда льда/индивидуальные занятия с тренером

13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2 (А. Зеленковский)

14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-2,ТГ-1 (А. Зеленковский, О. Цветкова)

15:30-16:15 – секция хоккея СОГ-3 (Н. Ваганов)

16:15-17:30 – секция хоккея ТГ-3 (Л. Автомов)

17:45-19:00 – секция хоккея ТГ-1 (О. Виолентий)

19:15-20:15 – секция хоккея НП-3 (Д. Пошелюк)

20:30-21:30 – тренировка ХК «Барсы»

21:45-22:45 – тренировка ХК «Медведи»

23:00-0:00 – тренировка ХК «Родина»

0:15-1:15 – тренировка ХК «Сталь»

19 января, четверг

6:30-7:30 – тренировка ХК «Евро-Керамика»

7:30-8:30 – технический перерыв

8:45-10:00 – секция хоккея НП-1 (О. Пузанов)

10:15-11:15 –секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (А. Зеленковский, О. Цветкова)

11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Л. Автомов, Д. Виолентий)

12:45-13:45 – массовое катание 

14:00-14:45 – секция фигурного катания НП-2 (А. Зеленковский)

14:45-15:30 - секция фигурного катания ТГ-2,ТГ-1 (А. Зеленковский, О. Цветкова)

15:45-17:00 – секция хоккея НП-3 (Д. Пошелюк)

17:15-18:30 – секция хоккея  ТГ-1 (О. Виолентий)

18:45-20:00 – секция фигурного катания ТГ-1/2, НП-3 (А. Зеленковский, М. Робина)

Фестиваль Н.Х.Л.

20:15-21:30 – «Псков» - «Родина»

21:45-22:45 – тренировка ХК «Красный город»

23:00-0:00 – тренировка ХК «АвтоФаворит»

20 января, пятница

6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»

7:30-8:30 – технический перерыв

8:45-10:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1 (А. Зеленковский)

10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Л. Автомов, Д. Виолентий)

11:30-12:30 – секция фигурного катания СОГ1, СОГ1 (О. Цветкова, М. Робина)

12:45-13:45 – тренировка ХК «ВДВ»

14:00-15:00 – секция фигурного катания НП-1, НП-2 (О. Цветкова, А. Зеленковский)

15:00-15:45 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (А. Зеленковский, О. Цветкова)

16:00-17:00 – секция хоккея НП-3 (Д. Пошелюк)

17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (О. Виолентий)

19:00-20:00 – секция хоккея СОГ-4 (О. Пузанов)

20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»   

21:30-22:30 – тренировка ХК «Порхов»

22:45-23:45 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»

0:00-1:00 – тренировка ХК «Звезда»

21 января, суббота

7:00-8:00 – тренировка ХК «Дружина»

8:15-9:15 – секция хоккея НП-1 (О. Пузанов)

9:15-10:00 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Л. Автомов, О. Виолентий)

10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-3 (Н. Ваганов)

11:30-12:45 – секция хоккея СОГ-4 (Е. Базилевских)

13:00-14:30 – секция хоккея ТГ-1 (О. Виолентий)

14:45-16:15 – секция хоккея ТГ-3 (Л. Автомов)

16:30-17:30 – массовое катание

17:45-18:45 – массовое катание

Чемпионат области по хоккею

19:00-20:00 – «Барсы» - «Старт»

20:15-21:15 – «Псков» - «Гдов»

21:30-22:30 – тренировка ХК «Ганза»

22:45-0:00 – массовое катание (ночная дискотека 1 час. 15 мин. по цене часа)

22 января, воскресенье

7:00-8:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

8:15-9:45 – секция фигурного катания НП-1, ТГ1/2 (О. Цветкова, А. Зеленковский)

10:00-11:30 – секция фигурного катания НП-3, НП-1 (М. Робина, О. Цветкова)

11:45-13:00 – секция фигурного катания ТГ-2,ТГ-1 (А. Зеленковский, О. Цветкова)

13:00-14:30 – секция хоккея ТГ-3 (Л. Автомов)

14:45-16:15 – секция хоккея ТГ-1 (О. Виолентий)

16:30-17:30 – массовое катание

17:45-18:45 – массовое катание

Чемпионат области по хоккею

19:00-20:00 – «Экспресс» - «ВДВ-Купол»

20:15-21:15 – «Родина» - «Евро-Керамика»

Фестиваль Н.Х.Л.

21:30-22:45 – «Гвардия» - «Медведи»

23:00-0:00 – тренировка ХК «АвтоФаворит»

0:15-1:15 – тренировка ХК «Сталь»

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