Опубликовано расписание работы Ледового дворца Пскова с 16 по 22 января
Опубликовано расписание работы Ледового дворца Пскова с 16 по 22 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту.
16 января, понедельник
6:00-7:00 – тренировка ХК «Дружина»
7:15-8:15 – тренировка ХК «Евро-Керамика»
8:30-9:30 – секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (А. Зеленковский, О. Цветкова)
9:45-10:45 – секция фигурного катания СОГ-2 (М. Робина)
11:00-12:15 - секция фигурного катания СОГ-1, СОГ-1 (М. Робина, О. Цветкова)
12:30-13:30 – массовое катание
13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2, НП-1 (А. Зеленковский, О. Цветкова)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1/2 (А. Зеленковский)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1 (О. Цветкова)
15:30-16:15 – секция фигурного катания ТГ-2 (А. Зеленковский)
16:30-17:30 – секция хоккея СОГ-3 (Н. Ваганов)
17:30-18:30 – секция хоккея НП-3. ТГ-3 (Д. Пошелюк, Л. Автомов)
18:45-20:00 – секция хоккея СОГ-4 (Е. Базилевских)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Ветераны»
21:30-22:30 - тренировка ХК «Звезда»
22:45-23:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
0:00-1:00 – тренировка ХК «Гвардия»
17 января, вторник
6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»
7:30-8:30 – технический перерыв
8:45-9:45 - секция хоккея НП-1 (О. Пузанов)
10:00-11:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (А. Зеленковский, О. Цветкова)
11:00-11:45 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Л. Автомов, Д. Виолентий)
12:00-13:00 – секция фигурного катания ТГ-1 (О. Цветкова)
13:15-14:15 - секция хоккея СОГ-3 (Н. Ваганов)
14:30-15:30 – секция хоккея НП-3 (Д. Пошелюк)
15:45-17:00 – секция хоккея ТГ-3 (Л. Автомов)
17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (О. Виолентий)
19:00-20:00 – секция фигурного катания ТГ1/2, НП3 (А. Зеленковский, М. Робина)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
Фестиваль Н.Х.Л.
21:30-22:45 – «Сталь» - «Медведи»
23:00-0:00 – тренировка ХК «Псков»
18 января, среда
6:30-7:30 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»
7:45-8:45 – технический перерыв
9:00-10:00 – секция хоккея НП-1 (О. Пузанов)
10:15-11:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (А. Зеленковский, О. Цветкова)
11:00-12:15 – секция фигурного катания СОГ-2 (М. Робина)
12:30-13:30 – аренда льда/индивидуальные занятия с тренером
13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2 (А. Зеленковский)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-2,ТГ-1 (А. Зеленковский, О. Цветкова)
15:30-16:15 – секция хоккея СОГ-3 (Н. Ваганов)
16:15-17:30 – секция хоккея ТГ-3 (Л. Автомов)
17:45-19:00 – секция хоккея ТГ-1 (О. Виолентий)
19:15-20:15 – секция хоккея НП-3 (Д. Пошелюк)
20:30-21:30 – тренировка ХК «Барсы»
21:45-22:45 – тренировка ХК «Медведи»
23:00-0:00 – тренировка ХК «Родина»
0:15-1:15 – тренировка ХК «Сталь»
19 января, четверг
6:30-7:30 – тренировка ХК «Евро-Керамика»
7:30-8:30 – технический перерыв
8:45-10:00 – секция хоккея НП-1 (О. Пузанов)
10:15-11:15 –секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (А. Зеленковский, О. Цветкова)
11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Л. Автомов, Д. Виолентий)
12:45-13:45 – массовое катание
14:00-14:45 – секция фигурного катания НП-2 (А. Зеленковский)
14:45-15:30 - секция фигурного катания ТГ-2,ТГ-1 (А. Зеленковский, О. Цветкова)
15:45-17:00 – секция хоккея НП-3 (Д. Пошелюк)
17:15-18:30 – секция хоккея ТГ-1 (О. Виолентий)
18:45-20:00 – секция фигурного катания ТГ-1/2, НП-3 (А. Зеленковский, М. Робина)
Фестиваль Н.Х.Л.
20:15-21:30 – «Псков» - «Родина»
21:45-22:45 – тренировка ХК «Красный город»
23:00-0:00 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
20 января, пятница
6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»
7:30-8:30 – технический перерыв
8:45-10:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1 (А. Зеленковский)
10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Л. Автомов, Д. Виолентий)
11:30-12:30 – секция фигурного катания СОГ1, СОГ1 (О. Цветкова, М. Робина)
12:45-13:45 – тренировка ХК «ВДВ»
14:00-15:00 – секция фигурного катания НП-1, НП-2 (О. Цветкова, А. Зеленковский)
15:00-15:45 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (А. Зеленковский, О. Цветкова)
16:00-17:00 – секция хоккея НП-3 (Д. Пошелюк)
17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (О. Виолентий)
19:00-20:00 – секция хоккея СОГ-4 (О. Пузанов)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Порхов»
22:45-23:45 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»
0:00-1:00 – тренировка ХК «Звезда»
21 января, суббота
7:00-8:00 – тренировка ХК «Дружина»
8:15-9:15 – секция хоккея НП-1 (О. Пузанов)
9:15-10:00 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Л. Автомов, О. Виолентий)
10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-3 (Н. Ваганов)
11:30-12:45 – секция хоккея СОГ-4 (Е. Базилевских)
13:00-14:30 – секция хоккея ТГ-1 (О. Виолентий)
14:45-16:15 – секция хоккея ТГ-3 (Л. Автомов)
16:30-17:30 – массовое катание
17:45-18:45 – массовое катание
Чемпионат области по хоккею
19:00-20:00 – «Барсы» - «Старт»
20:15-21:15 – «Псков» - «Гдов»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Ганза»
22:45-0:00 – массовое катание (ночная дискотека 1 час. 15 мин. по цене часа)
22 января, воскресенье
7:00-8:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
8:15-9:45 – секция фигурного катания НП-1, ТГ1/2 (О. Цветкова, А. Зеленковский)
10:00-11:30 – секция фигурного катания НП-3, НП-1 (М. Робина, О. Цветкова)
11:45-13:00 – секция фигурного катания ТГ-2,ТГ-1 (А. Зеленковский, О. Цветкова)
13:00-14:30 – секция хоккея ТГ-3 (Л. Автомов)
14:45-16:15 – секция хоккея ТГ-1 (О. Виолентий)
16:30-17:30 – массовое катание
17:45-18:45 – массовое катание
Чемпионат области по хоккею
19:00-20:00 – «Экспресс» - «ВДВ-Купол»
20:15-21:15 – «Родина» - «Евро-Керамика»
Фестиваль Н.Х.Л.
21:30-22:45 – «Гвардия» - «Медведи»
23:00-0:00 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
0:15-1:15 – тренировка ХК «Сталь»