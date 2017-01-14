В Литве разместят 1200 военнослужащих стран НАТО

17:11, 14 января 2017, ПАИ

К осени в Литве разместят подразделения союзников по Североатлантическому альянсу в количестве 1,2 тысячи человек. Такую цифру в эфире национального радио привел министр обороны балтийской республики Раймундас Кароблис, пишет ТАСС. По его словам, к этим подразделениям для участия в совместных учениях периодически будут присоединяться американские военные, перебрасываемые в Польшу.

Размещаемые в Литве 1,2 тыс. военнослужащих составят международный батальон НАТО - один из четырех формируемых по решению июльского саммита альянса в Варшаве для дислокации в Польше, Литве, Латвии и Эстонии. Их формирование взяли на себя Великобритания, Германия, Канада и США. Министр добавил, что первые из командируемых в состав батальона подразделения прибудут в Литву 23 января, это будут военные Бельгии. Кроме них, костяк батальона составят также военные Германии, Голландии, Люксембурга.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер заявил, что США для укрепления восточного фланга альянса направляют в Европу 3,5 тыс. военнослужащих, 87 танков и 144 бронетранспортера. 14 января их официально встретили на военной базе в Заганиве в Польше, где американская бригада будет находиться около девяти месяцев.