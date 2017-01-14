0
16:30
Иван Цецерский почтил память погибших в 1995 году в Грозном псковских журналистов
16:06
15 января в Псковской области прогнозируют снег и до 1 градуса тепла
11:42
На трассе Р-23 в Псковской области ведётся ремонт мостов через Плиссу и Синюю
11:09
В Старый Новый год псковичам рекомендуют не «набрасываться» на еду и проверить состояние ёлки
09:18
14 января россияне празднуют Старый Новый год
21:37
В УФАС пожалоавались на конкурс «Псковпассажиравтотранса» по внедрению системы платежей в общественном транспорте
17:03
Снег и до +2 градусов обещают псковские синоптики 14 января
Еще новости
Общество

В МЧС советуют псковичам соблюдать правила безопасности при эксплуатации печи в холодный период года

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает некоторые правила пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать при устройстве и эксплуатации печи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в холодный период года количество пожаров по причинам, связанным с нарушением правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, значительно увеличивается.

«Необходимо помнить, что в печи ценится, не только хорошая тяга и теплоотдача, но и безопасность: неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления», - подчеркнули в МЧС. Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки – разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать непосредственно к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток – отступку.

На полу перед топкой должен лежать неповреждённый предтопочный лист размером не менее 50х70 сантиметров из негорючего материала. Подходы к печи со стороны топочной дверки должны быть свободными. Мебель должна находиться на расстоянии не ближе 70 сантиметров от печи, а от топочных отверстий – не менее чем на 125 сантиметров.

Поверхности печей и дымовых труб должны систематически очищаться от пыли и других горючих отложений. Шлак и золу необходимо удалять в специально отведенное для них безопасное место и заливать их водой.

Во избежание образования трещин в кладке, следует прочищать дымоход от скапливающейся в нём сажи не реже одного раза в три месяца, периодически нужно проверять дымоходы на наличие в них тяги.

Запрещается топить неисправные печи; разжигать печи при помощи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; использовать дрова, длина которых превышает размеры топки; сушить и складировать на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий топливо, одежду и другие горючие вещества, и материалы; топить печи с открытыми дверцами; оставлять малолетних детей без присмотра в доме, где топится печь; перекаливать печи.

В случае возникновения пожара нужно незамедлительно звонить в пожарную охрану по номерам: «01» - со стационарного телефона, «101» - с мобильного и стационарного телефонов, или набрать единый номер экстренных служб «112».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Иван Цецерский почтил память погибших в 1995 году в Грозном псковских журналистов
14 января 2017
Иван Цецерский почтил память погибших в 1995 году в Грозном псковских журналистов
15 января в Псковской области прогнозируют снег и до 1 градуса тепла
14 января 2017
15 января в Псковской области прогнозируют снег и до 1 градуса тепла
На трассе Р-23 в Псковской области ведётся ремонт мостов через Плиссу и Синюю
14 января 2017
На трассе Р-23 в Псковской области ведётся ремонт мостов через Плиссу и Синюю
В Старый Новый год псковичам рекомендуют не «набрасываться» на еду и проверить состояние ёлки
14 января 2017
В Старый Новый год псковичам рекомендуют не «набрасываться» на еду и проверить состояние ёлки 1
14 января россияне празднуют Старый Новый год
14 января 2017
14 января россияне празднуют Старый Новый год 1
В УФАС пожалоавались на конкурс «Псковпассажиравтотранса» по внедрению системы платежей в общественном транспорте
13 января 2017
В УФАС пожалоавались на конкурс «Псковпассажиравтотранса» по внедрению системы платежей в общественном транспорте 9
Снег и до +2 градусов обещают псковские синоптики 14 января
13 января 2017
Снег и до +2 градусов обещают псковские синоптики 14 января
В клубе «С-Фитнес» пройдёт кастинг проекта «Будь в форме»
13 января 2017
В клубе «С-Фитнес» пройдёт кастинг проекта «Будь в форме»

Идет загрузка...