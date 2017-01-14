В Пскове собирают средства для молодой семьи, у которой сгорел дом

17:27, 14 января 2017, ПАИ

В Пскове собирают средства для молодой семьи Боровьёвых, у которой ночью 13 января сгорел дом. Такое сообщение опубликовано в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

У Татьяны и Михаила Боровьёвых двое маленьких детей, которых они успели выкинуть через окно практически без одежды. «Сгорело всё! Нет ни документов, ни одежды, нет просто ничего. Не будьте равнодушными к чужому горю», - отмечается в сообщении.

Те, кто хочет помочь, могут перечислить деньги на карту № 4276 5100 1248 1971 (Татьяна Боровьёва). Телефон: 8-921-219-50-24.