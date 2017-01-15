В Острове произошёл пожар в гараже, а в Стругокрасненском районе - в бане

09:38, 15 января 2017, ПАИ

Вечером в субботу, 14 января, около 21:22 в Острове на улице Ветеранов Войны произошёл пожар в гараже. Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС РФ по Псковской области, в тушении возгорания участвовали 6 пожарных при помощи 2 единиц техники.

Затем сегодня, 15 января, около 00:18 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании в бане в деревне Вейтлус Новосельской волости Стругокрасненского района. В этом случае в ликвидации пожара также участвовали 6 человек при помощи 2 единиц техники.

В 01:05 поступило сообщение о возгорании в здании в деревне Михайлов Погост Михайловской волости Локнянского района. Там для борьбы с огнём привлекались 4 человека при помощи 2 единиц техники.