16 января в Псковской области ожидается температура воздуха от-2 до -10 градусов

09:42, 15 января 2017, ПАИ

В понедельник, 16 января, в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег.

Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС РФ по Псковской области со ссылкой на данные псковского гидрометцентра, температура воздуха по области составит ночью -5…-10 градусов Цельсия, днем от -2 до -7 градусов.

Также прогнозируется ветер южных направлений со скоростью 2-7 м/сек и низкое атмосферное давление.