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Общество

16 января в Псковской области ожидается температура воздуха от-2 до -10 градусов

В понедельник, 16 января, в Псковской области ожидается  облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег.

Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС РФ по Псковской области со ссылкой на данные псковского гидрометцентра, температура воздуха по области составит ночью -5…-10 градусов Цельсия, днем от -2 до -7 градусов.

Также прогнозируется ветер южных направлений со скоростью 2-7 м/сек и низкое атмосферное давление. 

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