Расписание занятости Ледового дворца Пскова с 16 по 22 января

10:25, 15 января 2017, ПАИ

Определено расписание занятости Ледового дворца Пскова с 16 по 22 января. Как сообщили Псковскому агентству информации в госкомитете региона по физической культуре и спорту, на предстоящей неделе ледовая арена будет работать по следующему графику:

16 января, понедельник

06:00-07:00 – тренировка ХК «Дружина»

07:15-08:15 – тренировка ХК «Евро-Керамика»

08:30-09:30 – секция фигурн. катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Зеленковский А.В., Цветкова О.Д.)

09:45-10:45 – секция фигурного катания СОГ-2 ( Робина М.М.)

11:00-12:15 – секция фигурн. кат. СОГ-1,СОГ-1 (Робина М.М.,Цветкова О.Д.)

12:30-13:30 – массовое катание

13:45-14:30 – секция фигурн. катания НП-2, НП-1(Зеленковский А.В.Цветкова О.Д.)

14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1/2(Зеленковский А.В.)

14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1 (Цветкова О.Д.)

15:30-16:15 – секция фигурного катания ТГ-2 (Зеленковский А.В.)

16:30-17:30 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)

17:30-18:30 – секция хоккея НП-3. ТГ-3 (Пошелюк Д.Ф., Автомов Л.С.)

18:45:20:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е.И.)

20:15-21:15 – тренировка ХК «Ветераны»

21:30-22:30 – тренировка ХК «Звезда»

22:45-23:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

00:00-01:00 – тренировка ХК «Гвардия»

17 января, вторник

06:30-07:30 – тренировка ХК «Барсы»

07:30-08:30 – технический перерыв

08:45-09:45 – секция хоккея НП-1(Пузанов О.В)

10:00-11:00 – секция фигурн. катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Зеленковский А.В.,Цветкова О.Д.)

11:00-11:45 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)

12:00-13:00 – секция фигурн.катания ТГ-1 (Цветкова О.Д.)

13:15-14:15 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)

14:30-15:30 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)

15:45-17:00 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов Л.С.)

17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)

19:00-20:00 – секция фигурного катания ТГ1/2, НП3(Зеленковский А.В., Робина М.М.)

20:15-21:15 – тренировка ХК«Легион»

Фестиваль Н.Х.Л.

21:30-22:45 – «Сталь»-«Медведи»

23:00-00:00 –тренировка ХК «Псков»

18 января, среда

06:30-07:30 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»

07:45-08:45 – технический перерыв

09:00-10:00 – секция хоккея НП-1 (Пузанов О.В.)

10:15-11:00 – секция фигурн.катания ТГ-1/1, ТГ-2(Зеленковский А.В.. Цветкова О.Д.)

11:00-12:15 – секция фигурн.кат. СОГ-2 (Робина М.М.)

12:30-13:30 – аренда льда/индивид.занятия с тренером

13:45-14:30 – секция фигурн.кат. НП-2 (Зеленковский А.М.)

14:30-15:30 – секция фигурн.катания ТГ-2,ТГ-1(Зеленковский А.В., Цветкова О.Д.)

15:30-16:15 – секция хоккея СОГ-3(Ваганов Н.Н.)

16:15-17:30 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов Л.С.)

17:45-19:00 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)

19:15-20:15 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)

20:30-21:30 – тренировка ХК «Барсы»

21:45-22:45 – тренировка ХК «Медведи»

23:00-00:00 – тренировка ХК «Родина»

00:15-01:15 – тренировка ХК «Сталь»

19 января, четверг

06:30-07:30 – тренировка ХК «Евро-Керамика»

07:30-08:30 – технический перерыв

08:45-10:00 – секция хоккея НП-1 (Пузанов О.В.)

10:15-11:15 – секция фигурн. катания ТГ-1/1,ТГ-2 (ЗеленковскийА.В. Цветкова ОД.)

11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)

12:45-13:45 – массовое катание

14:00-14:45 – секция фигурного катания НП-2 (Зеленковский А.В.)

14:45-15:30 – секция фигурн. катания ТГ-2,ТГ-1 (Зеленковский А.В., Цветкова О.Д.)

15:45-17:00 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)

17:15-18:30 – секция хоккея ТГ-1(Виолентий О.В.)

18:45-20:00 – секция фигурн. катания ТГ-1/2, НП-3 (Зеленковский А.В., Робина М.М.)

Фестиваль Н.Х.Л.

20:15-21:30 – «Псков»-«Родина»

21:45-22:45 – тренировка ХК «Красный город»

23:00-00:00 – тренировка ХК «АвтоФаворит»

20 января, пятница

06:30-07:30 – тренировка ХК «Барсы»

07:30-08:30 – технический перерыв

08:45-10:00 – секция фигурн. кат.ТГ-1/1 (Зеленковский А.В.)

10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)

11:30-12:30 – секция фигурн. кат. СОГ1,СОГ1 (Цветкова О.Д., Робина М.М.)

12:45-13:45 – тренировка ХК «ВДВ»

14:00-15:00 – секция фигурн. катания НП-1, НП-2(Цветкова О.Д., Зеленковский А.В.)

15:00-15:45 – секция фигурн.кат.ТГ-1,ТГ-2 (Зеленковский А.В., Цветкова О.Д.)

16:00-17:00 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)

17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)

19:00-20:00 – секция хоккея СОГ-4 (Пузанов О.В.)

20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»

21:30-22:30 – тренировка ХК «Порхов»

22:45-23:45 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»

00:00-01:00 – тренировка ХК «Звезда»

21 января, суббота

07:00-08:00 – тренировка ХК «Дружина»

08:15-09:15 – секция хоккея НП-1 (Пузанов О.В.)

09:15-10:00 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий О.В.)

10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)

11:30-12:45 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е.И.)

13:00-14:30 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)

14:45-16:15 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов Л.С.)

16:30-17:30 – массовое катание

17:45-18:45 – массовое катание

Чемпионат области по хоккею

19:00-20:00 –«Барсы»-«Старт»

20:15-21:15 – «Псков»-«Гдов»

21:30-22:30 – тренировка ХК «Ганза»

22:45-00:00 – массовое катание (ночная дискотека 1час 15 мин. по цене 1часа)

22 января, воскресенье

07:00-08:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

08:15-09:45 – секция фигурн.катания НП-1,ТГ1/2 (Цветкова О.Д., Зеленковский А.В.)

10:00-11:30 – секция фигурн.кат. НП-3,НП-1 (Робина М.М., Цветкова О.Д.)

11:45-13:00 – секция фигурн.катания ТГ-2,ТГ-1 (Зеленковский А.М., Цветкова О.Д.)

13:00-14:30 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов Л.С.)

14:45-16:15 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)

16:30-17:30 – массовое катание

17:45-18:45 – массовое катание

Чемпионат области по хоккею

19:00-20:00 – «Экспресс»-«ВДВ-Купол»

20:15-21:15 – «Родина»-«Евро-Керамика»

Фестиваль Н.Х.Л.

21:30-22:45 – «Гвардия»-«Медведи»

23:00-00:00 – тренировка ХК «АвтоФаворит»

00:15-01:15 – тренировка ХК «Сталь»