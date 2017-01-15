Расписание занятости Ледового дворца Пскова с 16 по 22 января
Определено расписание занятости Ледового дворца Пскова с 16 по 22 января. Как сообщили Псковскому агентству информации в госкомитете региона по физической культуре и спорту, на предстоящей неделе ледовая арена будет работать по следующему графику:
16 января, понедельник
06:00-07:00 – тренировка ХК «Дружина»
07:15-08:15 – тренировка ХК «Евро-Керамика»
08:30-09:30 – секция фигурн. катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Зеленковский А.В., Цветкова О.Д.)
09:45-10:45 – секция фигурного катания СОГ-2 ( Робина М.М.)
11:00-12:15 – секция фигурн. кат. СОГ-1,СОГ-1 (Робина М.М.,Цветкова О.Д.)
12:30-13:30 – массовое катание
13:45-14:30 – секция фигурн. катания НП-2, НП-1(Зеленковский А.В.Цветкова О.Д.)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1/2(Зеленковский А.В.)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1 (Цветкова О.Д.)
15:30-16:15 – секция фигурного катания ТГ-2 (Зеленковский А.В.)
16:30-17:30 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)
17:30-18:30 – секция хоккея НП-3. ТГ-3 (Пошелюк Д.Ф., Автомов Л.С.)
18:45:20:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е.И.)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Ветераны»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Звезда»
22:45-23:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
00:00-01:00 – тренировка ХК «Гвардия»
17 января, вторник
06:30-07:30 – тренировка ХК «Барсы»
07:30-08:30 – технический перерыв
08:45-09:45 – секция хоккея НП-1(Пузанов О.В)
10:00-11:00 – секция фигурн. катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Зеленковский А.В.,Цветкова О.Д.)
11:00-11:45 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)
12:00-13:00 – секция фигурн.катания ТГ-1 (Цветкова О.Д.)
13:15-14:15 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)
14:30-15:30 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)
15:45-17:00 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов Л.С.)
17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)
19:00-20:00 – секция фигурного катания ТГ1/2, НП3(Зеленковский А.В., Робина М.М.)
20:15-21:15 – тренировка ХК«Легион»
Фестиваль Н.Х.Л.
21:30-22:45 – «Сталь»-«Медведи»
23:00-00:00 –тренировка ХК «Псков»
18 января, среда
06:30-07:30 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»
07:45-08:45 – технический перерыв
09:00-10:00 – секция хоккея НП-1 (Пузанов О.В.)
10:15-11:00 – секция фигурн.катания ТГ-1/1, ТГ-2(Зеленковский А.В.. Цветкова О.Д.)
11:00-12:15 – секция фигурн.кат. СОГ-2 (Робина М.М.)
12:30-13:30 – аренда льда/индивид.занятия с тренером
13:45-14:30 – секция фигурн.кат. НП-2 (Зеленковский А.М.)
14:30-15:30 – секция фигурн.катания ТГ-2,ТГ-1(Зеленковский А.В., Цветкова О.Д.)
15:30-16:15 – секция хоккея СОГ-3(Ваганов Н.Н.)
16:15-17:30 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов Л.С.)
17:45-19:00 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)
19:15-20:15 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)
20:30-21:30 – тренировка ХК «Барсы»
21:45-22:45 – тренировка ХК «Медведи»
23:00-00:00 – тренировка ХК «Родина»
00:15-01:15 – тренировка ХК «Сталь»
19 января, четверг
06:30-07:30 – тренировка ХК «Евро-Керамика»
07:30-08:30 – технический перерыв
08:45-10:00 – секция хоккея НП-1 (Пузанов О.В.)
10:15-11:15 – секция фигурн. катания ТГ-1/1,ТГ-2 (ЗеленковскийА.В. Цветкова ОД.)
11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)
12:45-13:45 – массовое катание
14:00-14:45 – секция фигурного катания НП-2 (Зеленковский А.В.)
14:45-15:30 – секция фигурн. катания ТГ-2,ТГ-1 (Зеленковский А.В., Цветкова О.Д.)
15:45-17:00 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)
17:15-18:30 – секция хоккея ТГ-1(Виолентий О.В.)
18:45-20:00 – секция фигурн. катания ТГ-1/2, НП-3 (Зеленковский А.В., Робина М.М.)
Фестиваль Н.Х.Л.
20:15-21:30 – «Псков»-«Родина»
21:45-22:45 – тренировка ХК «Красный город»
23:00-00:00 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
20 января, пятница
06:30-07:30 – тренировка ХК «Барсы»
07:30-08:30 – технический перерыв
08:45-10:00 – секция фигурн. кат.ТГ-1/1 (Зеленковский А.В.)
10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)
11:30-12:30 – секция фигурн. кат. СОГ1,СОГ1 (Цветкова О.Д., Робина М.М.)
12:45-13:45 – тренировка ХК «ВДВ»
14:00-15:00 – секция фигурн. катания НП-1, НП-2(Цветкова О.Д., Зеленковский А.В.)
15:00-15:45 – секция фигурн.кат.ТГ-1,ТГ-2 (Зеленковский А.В., Цветкова О.Д.)
16:00-17:00 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)
17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)
19:00-20:00 – секция хоккея СОГ-4 (Пузанов О.В.)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Порхов»
22:45-23:45 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»
00:00-01:00 – тренировка ХК «Звезда»
21 января, суббота
07:00-08:00 – тренировка ХК «Дружина»
08:15-09:15 – секция хоккея НП-1 (Пузанов О.В.)
09:15-10:00 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий О.В.)
10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)
11:30-12:45 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е.И.)
13:00-14:30 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)
14:45-16:15 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов Л.С.)
16:30-17:30 – массовое катание
17:45-18:45 – массовое катание
Чемпионат области по хоккею
19:00-20:00 –«Барсы»-«Старт»
20:15-21:15 – «Псков»-«Гдов»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Ганза»
22:45-00:00 – массовое катание (ночная дискотека 1час 15 мин. по цене 1часа)
22 января, воскресенье
07:00-08:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
08:15-09:45 – секция фигурн.катания НП-1,ТГ1/2 (Цветкова О.Д., Зеленковский А.В.)
10:00-11:30 – секция фигурн.кат. НП-3,НП-1 (Робина М.М., Цветкова О.Д.)
11:45-13:00 – секция фигурн.катания ТГ-2,ТГ-1 (Зеленковский А.М., Цветкова О.Д.)
13:00-14:30 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов Л.С.)
14:45-16:15 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)
16:30-17:30 – массовое катание
17:45-18:45 – массовое катание
Чемпионат области по хоккею
19:00-20:00 – «Экспресс»-«ВДВ-Купол»
20:15-21:15 – «Родина»-«Евро-Керамика»
Фестиваль Н.Х.Л.
21:30-22:45 – «Гвардия»-«Медведи»
23:00-00:00 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
00:15-01:15 – тренировка ХК «Сталь»