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В субботу в Псковской области полицейские установили личности 9 подозреваемых в совершении преступлений

В субботу, 14 января, в оперативных сводках УМВД России по Псковской области было зарегистрировано 19 преступлений, среди них — 8 краж чужого имущества, сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве.

Всего за минувшие сутки полицейские установили личности 9 лиц, подозреваемых в совершении преступлений: 3 из них ранее судимы, 7 не работают и не имеют постоянного источника дохода.

В свою очередь сотрудниками ГИБДД задержали 9 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также выявили 339 нарушений Правил дорожного движения.

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