СМИ: В московском аэропорту самолёт столкнулся с погрузчиком

10:57, 15 января 2017, ПАИ

Накануне, 14 января, в московском аэропорту Домодедово самолёт Ан-148, который должен был лететь в Саратов, столкнулся с автопогрузчиком. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Накануне днем в результате нарушения схемы управления воздушным судном на рулежной дорожке экипаж допустил столкновение с автопогрузчиком. У самолета поврежден предкрылок», - сказал он.

В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры были эвакуированы из самолёта, а воздушное судно было заменено.