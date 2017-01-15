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СМИ: В московском аэропорту самолёт столкнулся с погрузчиком

Накануне, 14 января, в московском аэропорту Домодедово самолёт Ан-148, который должен был лететь в Саратов, столкнулся с автопогрузчиком. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. 

«Накануне днем в результате нарушения схемы управления воздушным судном на рулежной дорожке экипаж допустил столкновение с автопогрузчиком. У самолета поврежден предкрылок», - сказал он.

В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры были эвакуированы из самолёта, а воздушное судно было заменено.

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