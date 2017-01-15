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Общество

Сегодня в Бежаницком районе откроют памятник адмиралу Чихачёву

Сегодня, 15 января, в 12:00 возле церкви Тихвинской Божией Матери в деревне Добрывичи, где находилось родовое имение адмирала российского императорского флота, начальника главного морского штаба и управляющего морским министерством Николая Чихачёва, будет открыт памятник этому выдающемуся уроженцу Псковской области.  

С идей установки памятника ранее выступил Герой Российской Федерации, доктор технических наук, профессор Владимир Александров, который ранее возглавлял научно-производственное объединение «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Он ежегодно приезжал в соседнюю с Добрывичами деревню, и, познакомившись с настоятелем храма в Добрывичах, начал помогать реставрировать церковь. Для этого он привлёк известного художника и скульптора из Санкт-Петербурга Леонида Колибабу, который и выполнил бронзовый бюст адмирала. 

Средства на изготовление и установку памятника собирали в том числе за счёт благотворительных пожертвований граждан. 

Отметим, Николай Матвеевич Чихачёв родился в Добрывичах Псковской губернии 17 (29) апреля 1930 года, а скончался 2 (15) января 1917 года в Петрограде, и был похоронен в своём родовом имении. Именем Чихачёва названы мыс в Татарском проливе, остров в Корейском проливе, остров в Япон­ском море и залив Японского моря, а также названа железнодорожная станция Чихачёво на ветке Дно-Новосокольники, которая находится в 7 км от Добрывичей. 

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