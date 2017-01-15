В Стругокрасненском районе грабитель в маске похитил мешок денег из отделения почты
В субботу, 14 января, в 10:25 в деревне Цапелька Стругокрасненского района прозошло ограбление отделения ФГУП «Почта России».
Как стало известно Псковскому агентству информации, злоумышленник в маске распылил в помещении почты баллончик со слезоточивым газом, ударил по голове 40-летнюю женщину-почтальона и похитил мешок, в котором находились около 460 тысяч рублей.
Преступник пока не обнаружен.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ.