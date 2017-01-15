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Общество

В бюджет Литвы на 2017 год заложены €3,6 млн для строительства стены на границе с Калининградской областью

В федеральном бюджете Литвы на 2017 год заложены €3,6 млн для финансирования строительства стены на границе с Калининградской областью РФ. 

Как сообщает «Интерфакс», литовский министр внутренних дел Эймутис Мисюнас сказал по этому поводу: «Эти средства должны быть достаточными для постройкиограждения. Рядом с забором будут установлены и современные системы наблюдения за государственной границей. Средства на них будут изыскиваться в следующем году».

Он подчеркнул, что речь идёт не об оборонительном сооружении: стена призвана лишь более эффективно бороться с контрабандистами. 

Также сообщается, что средства на постройку ограждения выделит Европейский союз Фонд общественной безопасности (ЕС).

Отметим, сейчас государственная граница Литвы и российского эксклава обозначена только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией.

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