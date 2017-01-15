Православные 15 января отмечают День памяти святого Серафима Саровского

12:31, 15 января 2017, ПАИ

Сегодня, 15 января, православные христиане отмечают День памяти святого Серафима Саровского.

Отметим, будущий преподобный родился в 1754 году в Курске, в купеческой семье Мошниных. С детства он мечтал о монашеской жизни и в 24 года ушел в Саровскую пустынь на территории нынешней Нижегородской области.

Прожив значительное время в монастыре, инок Серафим по благословению настоятеля обители построил себе келью в глухом лесу в нескольких километрах от монастыря. В ней он прожил больше 15 лет, приходя в монастырь лишь в воскресные и праздничные дни.

Во время затворничества на преподобного напали грабители, которые жестоко избили его, в связи с чем на всю жизнь он остался сгорбленным — таким его изображают и на иконах.

Еще при жизни Серафим Саровский стал особо почитаемым монахом, и в его обитель за советом и наставлением приезжали люди со всей России. После кончины преподобного в 1833 году почитание стало особенным, и в 1903 году его причислили к лику святых.