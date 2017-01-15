Российский саночник стал победителем этапа Кубка Мира в Сигулде

12:58, 15 января 2017, ПАИ

Российский саночник Семен Павличенко стал победителем этапа Кубка мира, который проходит в латвийской Сигулде. Как сообщает ТАСС, по итогам двух попыток он показал результат 1 минута 35,715 секунды.

При этом «серебро» также досталось россиянину Роману Репилову: он отстал от Павличенко на 0,141 секунды. Третье место досталось австрийцу Вольфгангу Киндлю (+0,252).

Отметим, в ходе первой попытки Павличенко установил рекорд трассы - 47,837 секунды.

Россиянин Степан Федоров с результатом 1.36,023 занял пятое место, Александр Горбацевич - восьмое (1.36,265), Максим Аравин - 19-е (1.36,648).