0
13:49
На льду Псковского озера проходит первый этап Чемпионата и Первенства региона по автомногоборью
15:46
В проекте изменений в Генплан Пскова не предусмотрено перезонирование «Электрона»
18:02
15 января на Псковском озере состоятся Рождественские гонки
17:35
Часть собранных псковской «Зоозащитой» в «Империале» кормов передали приюту в Острове
09:02
Расписание занятости ледовой арены Пскова до 15 января
05:40
Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» переходит из «любителей» во 2 дивизион
16:19
Псковский легкоатлет Константин Шабанов показал лушчий результат в сезоне в мире в беге на 60 метров с барьерами
Еще новости
Спорт

Российский саночник стал победителем этапа Кубка Мира в Сигулде

Российский саночник Семен Павличенко стал победителем этапа Кубка мира, который проходит в латвийской Сигулде. Как сообщает ТАСС, по итогам двух попыток он показал результат 1 минута 35,715 секунды.

При этом «серебро» также досталось россиянину Роману Репилову: он отстал от Павличенко на 0,141 секунды. Третье место досталось австрийцу Вольфгангу Киндлю (+0,252).

Отметим, в ходе первой попытки Павличенко установил рекорд трассы - 47,837 секунды.

Россиянин Степан Федоров с результатом 1.36,023 занял пятое место, Александр Горбацевич - восьмое (1.36,265), Максим Аравин - 19-е (1.36,648). 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На льду Псковского озера проходит первый этап Чемпионата и Первенства региона по автомногоборью
15 января 2017
На льду Псковского озера проходит первый этап Чемпионата и Первенства региона по автомногоборью
В проекте изменений в Генплан Пскова не предусмотрено перезонирование «Электрона»
13 января 2017
В проекте изменений в Генплан Пскова не предусмотрено перезонирование «Электрона» 7
15 января на Псковском озере состоятся Рождественские гонки
12 января 2017
15 января на Псковском озере состоятся Рождественские гонки
Часть собранных псковской «Зоозащитой» в «Империале» кормов передали приюту в Острове
10 января 2017
Часть собранных псковской «Зоозащитой» в «Империале» кормов передали приюту в Острове 1
Расписание занятости ледовой арены Пскова до 15 января
10 января 2017
Расписание занятости ледовой арены Пскова до 15 января
Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» переходит из «любителей» во 2 дивизион
08 января 2017
Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» переходит из «любителей» во 2 дивизион 2
Псковский легкоатлет Константин Шабанов показал лушчий результат в сезоне в мире в беге на 60 метров с барьерами
07 января 2017
Псковский легкоатлет Константин Шабанов показал лушчий результат в сезоне в мире в беге на 60 метров с барьерами 1
Дмитрий Шахов поздравил шахматистов и поклонников этого вида спорта с праздниками
03 января 2017
Дмитрий Шахов поздравил шахматистов и поклонников этого вида спорта с праздниками 1

Идет загрузка...