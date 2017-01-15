Дновские полицейские разыскивают попавших на видеозапись подозреваемых в воровстве (ВИДЕО)

13:17, 15 января 2017, ПАИ

Полицейские из Дновского района разыскивают подозреваемых в похищении банковской карты, с которой впоследствии было украдены денежные средства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, по предварительной информации, 25 декабря 2016 года в одном из магазинов города Дно у женщины из сумки неизвестные похитили банковскую карту её мужа.

Впоследствии со счета сберегательной книжки потерпевшего на его банковскую карту были переведены 235 000 рублей. Снять через банкомат злоумышленники смогли лишь 50 000 рублей.

В настоящее время в совершении данного преступления подозреваются две женщины, личности которых не установлены. Полиция просит граждан, располагающих информацией о лицах, изображенных на видео, обратиться в отделение полиции по Дновскому району или по телефону 02.