На льду Псковского озера проходит первый этап Чемпионата и Первенства региона по автомногоборью

13:49, 15 января 2017, ПАИ

Сегодня, 15 января, на льду Псковского озера возле центра загородного отдыха «Лукоморье» в деревне Молочково Печорского района проходят Рождественские гонки, которые являются первым этапом Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью 2017 года. Соревнования стартовали в 12:30 и продлятся до 17:00, а церемония награждения состоится в 18:00. Вход на территорию проведения соревнований свободный.

Как сообщил Псковскому агентству информации председатель региональной федерации автоспорта Олег Мыслевич, на сорвевнования прибыли порядка 50 участников из Псков, Печор, Пушкинских Гор, Невеля, Великих Лук, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга.

В ходе перерыва между заездами все желающие могли воспользоваться услугами «ралли-такси» от псковской гоночной команды «Скобари» - прокатиться на раллийном, боевом, автомобиле по льду Псковского озера.