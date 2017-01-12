Мексиканцы попросили Путина помочь решить в их стране проблему коррупции

13:58, 15 января 2017, ПАИ

На портале Change.org пользователь под ником Freppo Sovietico опубликовал петиция на испанском языке с просьбой к президенту России Владимиру Путину помочь решить проблему коррупции в Мексике, сообщает «КоммерсантЪ». Петиция названа «Российское вмешательство в Мексике для устранения плохого правительства».

В ней сказано, что «политическая ситуация в Мексике находится в наихудшем положении за всю историю».

«США с большим удовольствием получают ресурсы из Мексики, и не хватает человека, способного остановить этих мексиканских коррумпированных политиков, которые все дарят и воруют... Сегодня Мексика истекает кровью от такого грабежа и таких крыс. Владимир Путин, ты нужен в Латинской Америке»,— написал автор

По состоянию на 11:05 мск 15 января петиция набрала 4852 голоса.