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Политика

Мексиканцы попросили Путина помочь решить в их стране проблему коррупции

На портале Change.org пользователь под ником Freppo Sovietico опубликовал петиция на испанском языке с просьбой к президенту России Владимиру Путину помочь решить проблему коррупции в Мексике, сообщает «КоммерсантЪ». Петиция названа «Российское вмешательство в Мексике для устранения плохого правительства». 

В ней сказано, что «политическая ситуация в Мексике находится в наихудшем положении за всю историю». 

«США с большим удовольствием получают ресурсы из Мексики, и не хватает человека, способного остановить этих мексиканских коррумпированных политиков, которые все дарят и воруют... Сегодня Мексика истекает кровью от такого грабежа и таких крыс. Владимир Путин, ты нужен в Латинской Америке»,— написал автор 

По состоянию на 11:05 мск 15 января петиция набрала 4852 голоса.

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