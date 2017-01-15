В сети до официальной мировой премьеры появилась 3 серия нового сезона сериала «Шерлок» в озвучке «Первого канала»

14:19, 15 января 2017, ПАИ

В сети на одном из сайтов, где публикуются различные видео без согласия правообладателей до официальной мировой премьеры появилась третья серия («Последнее дело») 4-го сезона популярного телесериала «Шерлок» в озвучке «Первого канала».

Во всём мире эта серия должна быть показана сегодня в 23:31 по московскому времени.

Отметим, производством телесериала ля BBC Wales занимается Hartswood Films.