435 лет назад под Псковом был подписан мирный договор, положивший конец Ливонской войне

14:43, 15 января 2017, ПАИ

435 лет, 15 января (по новому стилю) 1582 года под Псковом, в деревне Киверова Гора в 15 верстах от Запольского Яма Русское царство и Речь Посполитая подписали мирный договор, который фактически положил конец Ливонской войне — крупнейший военный конфликт XVI века, одним из ключевых событий которого стала осада Пскова войсками польского короля Стефана Батория в 1981 году.

Ливонская война длилась с 17 января 1558 года по 26 мая 1583 года.

По результатам Ям-Запольского мирного договора, Россия отказывалась от Ливонии и белорусских земель, но ей возвращались некоторые пограничные земли.

Окончательный мир был установлен в результате Плюсского перемирия со Швецией в 1583 году, по которому Москва уступала Копорье, Ям и Ивангорода, а также прилегающую к ним территорию побережья Финского залива.