В 2017 году Роскомнадзор повторно проверит качество сотовой связи в Пскове

14:52, 15 января 2017, ПАИ

Роскомнадзором утвердил график работ по оценке качества услуг мобильной связи в 2017 году, которые проводят предприятия подведомственной радиочастотной службы. Как сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, в наступившем году контроль качества сотовой связи будет проводиться в 83 субъекта Российской Федерации, в том числе в 110 городах. При этом повторное тестирование пройдет в 23 городах, в том числе в Пскове.

Также контроль качества связи будет осуществляться во время проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 и финальной жеребьевки чемпионата мира FIFA 2018 в Москве.

Сейчас повторное тестирование качества услуг сотовых операторов проводится в Москве и Санкт-Петербурге. Результаты будут размещены на общедоступном интернет-сайте качествосвязи.рф.

Контроль качества услуг в сетях связи сотовых операторов производится программно-аппаратным методом по специально разработанной Роскомнадзором методике, утвержденной Министерством связи и массовых коммуникаций. В 2015-2016 годах контроль качества связи был проведен в 83 городах России. Также мероприятия по оценке качества услуг мобильной связи проводились в рамках подготовки и проведения крупных спортивных и общественно-значимых мероприятий: этапа Чемпионата мира F1A «Формула 1» в Сочи, Чемпионата мира по хоккею 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге, жеребьевки Кубка конфедераций FIFA 2017 в Казани в ноябре 2016 года, Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума, выборов в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва. Результаты оценки использовались операторами связи для улучшения качества услуг сотовой связи в местах проведения мероприятий.