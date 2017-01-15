Эстонские правоохранители вернули на границу граждан России, поехавших не по указанному в визе маршруту

15:13, 15 января 2017, ПАИ

Несколько дней назад эстонские правоохранители задержали въехавших на территорию прибалтийской страны через международный пункт пропуска «Шумилкино» вьетнамцев, имеющих российское гражданство, и вернули их на пограничный пункт, где 3-летние визы гостей были аннулированы.

Как стало известно Псковскому агентству информации, туристы в заявлениях на получение визы указали первым местом пребывания в Эстонии город Тарту. При этом они въехали на территорию страны не через МАПП «Куничина Гора» в Печорах, откуда проходит прямая дорога до Тарту, а через «Шумилкино», а затем не повернули к указанному пункту назначения, продолжив двигаться в направлении Риги.

Как сообщила ПАИ руководитель бюро путешествий «Континет», председатель Общественного Совета по туризму при госкомитете Псковской области по культуре Светлана Баранова, это уже не первый подобный случай за последние несколько недель. По её словам, похожая ситуация недавно произошла с группой проживающих в Псковской области армян, у которых даже был забронирован и оплачен отель на территории Эстонии. Ещё один случай произошёл перед Новым Годом, когда несколько человек не пропустили в Эстонию несмотря на имеющуюся визу и оплату 5-дневного пребывания в санатории «Вярска».

При этом Светлана Баранова отметила, что ужесточение контроля за туристами из России началось ещё с середины 2016 года: «С лета пошла тенденция, когда людям, которые могут вызывать подозрение, стали открывать визы очень сдержанно. Это, например, касается уроженцев Армении, Узбекистана — даже довольно давно проживающих в Псковской области».

Председатель псковского Общественного совета по туризму также выразила мнение, что такие действия эстонской стороны обоснованы угрозой нелегальной миграции.

«Они тоже не хотят нелегальной миграции, и очень чётко отслеживают, что люди, которые открывают визу с целью «туризм», могут задержаться в стране дольше заявленных сроков. Консульские сотрудники должны в первую очередь думать о безопасности своей страны, а даже открытая виза не является гарантированным основанием для въезда», — сказала Светлана Баранова.