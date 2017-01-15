ФК «Псков-747» станет единственным участником традиционного турнира на призы полпреда не из Санкт-Петербурга

15:47, 15 января 2017, ПАИ

Футбольный клуб «Псков-747» станет единственным участником традиционного 18 Зимнего турнира МРО «Северо-Запад» на призы полномочного представителя президента в СЗФО не из Санкт-Петербурга.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского клуба, состав участников турнира, который пройдёт с 30 января по 5 февраля в Санкт-Петербурге, определился 12 января.

За призы полпреда поборются 8 команд: помимо псковских футболистов это «Зенит-2», «Звезда», «Адмирал», «Юниор», «Петербург», СДЮСШОР «Зенит» и «Динамо-Санкт-Петербург-М».

Отметим, что «Динамо-Санкт-Петербург» выступит молодёжным составом под руководством Владислава Галкина.

В понедельник 16 января, ровно за две недели до старта турнира, в офисе МРО «Северо-Запад» будет проведена жеребьёвка и составлен календарь 18-го Зимнего турнира МРО «Северо-Запад».

Матчи пройдут в Петербургском спортивно-концертном комплексе (СКК «Петербургский»).