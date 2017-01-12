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Политика

Султан Хамзаев инициировал создание «горячей линии» для сообщений о коррупции в детско-юношеском спорте

Экс-кандидат в депутаты Госдумы от Псковской области, лидер движения «Трезвая Россия» и член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев инициировал запуск палатой «горячей линии», на которую можно сообщить о фактах коррупции в сфере детско-юношеского спорта. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Общественной палаты, акцент в работе «горячей линии» будет сделан на случаях вымогательства в момент перехода футболистов из детско-юношеских школ в профессиональные клубы, однако граждан призывают сообщать о любых коррупционных проявлениях в сфере детского спорта.

Телефон горячей линии — 8-800-737-77-66. Звонок из любого региона России бесплатный. Время работы: пн-чт с 9 до 18, пт — с 9 до 16:45 по московскому времени.

Султан Хамзаев пояснил, что в распоряжение Общественной палаты РФ поступила информация от корреспондентов интернет-портала SportBox.ru, которые в ходе журналистского расследования обнаружили факты вымогательства со стороны представителей футбольных клубов взяток в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей. 

«Ежегодно в России из футбольных школ выпускаются более 30 тысяч юных футболистов, однако тех, кто попадает в профессиональный футбол, можно пересчитать по пальцам. Как нам стало известно, проблема кроется не только в недостаточном качестве подготовки футболистов, но и в высоком уровне коррумпированности представителей футбольных клубов. Из-за отлаженной системы вымогательства во многих регионах талантливая молодежь вынуждена „вешать бутсы на гвоздь“. Однако пока мы обладаем информацией о точечных нарушениях, но уверены, что проблема системная, и это подтвердит или опровергнет работа нашей горячей линии», — отметил Хамзаев.

Также член ОП РФ добавил, что, к сожалению, у молодых спортсменов существуют сдерживающие факторы, которые не позволяют им оперативно сообщать о вымогательстве.

«Многие из них вопреки всему надеются на попадание в профессиональный спорт и не хотят, что называется, „выносить сор из избы“, опасаясь, что в противном случае на их дальнейшей карьере будет поставлен крест», — добавил Хамзаев. Он заверил, что Общественная палата сохраняет анонимность обратившихся на «горячую линию», и подчеркнул, что пока граждане не возьмут на себя инициативу и не будут сообщать о нарушениях, проблема не будет решена.

По словам общественника, на основе поступившей в Общественную палату информации будут предприниматься как точечные меры реагирования совместно с правоохранительными органами, так и разработка системных предложений по искоренению коррупции в спорте.

«Пока проблема коррупции будет замалчиваться, судьбы молодых перспективных ребят будут разрушаться, и футбол не превратится в настоящий социальный лифт, не выйдет из кризиса. Талантливая молодежь не будет востребована, и созданная на ЧМ-2018 инфраструктура будет существовать только для тех, кто готов „играть по существующим правилам“», — подытожил Хамзаев.

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