Патрушев заявил об участившихся попытках нанесения ущерба российским информационным системам

16:58, 15 января 2017, ПАИ

Cекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что в последнее время зафиксировано значительное увеличение попыток нанесения ущерба российским информационным системам со стороны внешних сил.

«Это и случаи хакерства, и несанкционированный сбор персональных данных. Широко используются мировые операторы и провайдеры, а применяемые методы постоянно эволюционируют», - сказал он .

При этом он заявил, что администрация президента США Барака Обамы «голословно обвиняет Россию в хакерских атаках, сознательно игнорируя тот факт, что основные серверы располагаются на территории США и используются Вашингтоном в разведывательных и других целях, направленных на сохранение своего доминирования в мире».