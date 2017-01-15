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Общество

Патрушев заявил об участившихся попытках нанесения ущерба российским информационным системам

Cекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что в последнее время зафиксировано значительное увеличение попыток нанесения ущерба российским информационным системам со стороны внешних сил.

«Это и случаи хакерства, и несанкционированный сбор персональных данных. Широко используются мировые операторы и провайдеры, а применяемые методы постоянно эволюционируют», - сказал он .

При этом он заявил, что администрация президента США Барака Обамы «голословно обвиняет Россию в хакерских атаках, сознательно игнорируя тот факт, что основные серверы располагаются на территории США и используются Вашингтоном в разведывательных и других целях, направленных на сохранение своего доминирования в мире».

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