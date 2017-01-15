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В Тамбовской области подросток из-за семейных ссор зарубил топором родственников

В одном из домов в рабочем посёлке Сосновка Тамбовской области в субботу, 14 января, были обнаружены убитыми 67-летняя женщина и её 14-летняя внучка, а также тяжелораненный 43-летний отец последней. Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По подозрению в совершении данного преступления задержан 17-летний подросток.

По версии следствия, рано утром 14 января подросток на фоне складывающихся личных неприязненных отношений, вызванных семейными ссорами из-за бытовых вопросов, множество раз ударил топором спящих родственников. 

Его бабушка и сестра скончались на месте происшествия, а отец был доставлен в больницу, где через непродолжительное время также скончался.

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