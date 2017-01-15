Создатели сериала «Шерлок» призвали россиян не спойлерить

18:25, 15 января 2017, ПАИ

Создатели британского сериала «Шерлонк» обратились к россиянам с призывом не распространять спойлеры [преждевременное раскрытие сюжетной информации, которое разрушает задуманную авторами интригу — ПАИ] и ссылки на серию «Последнее дело» 4-го сезона, мировая премьера которой должна состояться в полночь 16 января по московскому времени, но появилась накануне в интернете в российской озвучке «Первого канала».

Призыв к россиянам появился в официальном микроблоге сериала в Twitter: «Мы в курсе, что третий эпизод был нелегально загружен в интернет. Если вы его увидите где-то, то, пожалуйста, не распространяйте его», – говорится в сообщении.

Добавим, сегодня в 18:00 на сайте, где первоначально была размещена новая серия, она была заблокирована по требованиям правообладателей.