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Культура

Создатели сериала «Шерлок» призвали россиян не спойлерить

Создатели британского сериала «Шерлонк» обратились к россиянам с призывом не распространять спойлеры [преждевременное раскрытие сюжетной информации, которое разрушает задуманную авторами интригу — ПАИ] и ссылки на серию «Последнее дело» 4-го сезона, мировая премьера которой должна состояться в полночь 16 января по московскому времени, но появилась накануне в интернете в российской озвучке «Первого канала».

Призыв к россиянам появился в официальном микроблоге сериала в Twitter: «Мы в курсе, что третий эпизод был нелегально загружен в интернет. Если вы его увидите где-то, то, пожалуйста, не распространяйте его», – говорится в сообщении.

Добавим, сегодня в 18:00 на сайте, где первоначально была размещена новая серия, она была заблокирована по требованиям правообладателей.

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