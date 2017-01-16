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Ледовары отмечают профессиональный праздник 16 января

16 января в мире отмечается День ледовара, пишет сalend.ru.

В этот день в 1901 году родился американский инженер Фрэнк Замбони, который изобрел ресурфейсер – ледовый комбайн для восстановления льда на катках (до изобретения это делалось вручную). На любой ледовой арене все внимание обычно приковано к спортсменам. Однако для успешных выступлений важно не только их мастерство, но и условия для соревнований, в том числе лед. Насколько удачным получится выступление фигуристов зависит, в том числе, и от качества покрытия, за которое отвечают ледовары.

Часто специальность ледовара осваивают бывшие спортсмены, также переквалифицируются инженеры и строители.

Процесс «варки льда» занимает около семи дней. Сначала температура бетонной плиты в основании арены снижается с комнатной до нулевой, постепенно переходя в минус. Все это происходит в течение нескольких дней. После помывки и чистки бетона начинается заливка шлангом. Когда набирается массив толщиной 1,5–2 сантиметра, начинается окрашивание льда. Для тренировок фигуристов лед должен быть сероватого цвета. Поэтому сначала кладется белая краска, потом – серая. После покраски снова заливается вода, затем следует отжиг: поднимается температура плиты, выезжает специальный комбайн и как бы продавливает лед, чтобы из пор вышли воздух и соль, убирает «шлаки». После этого наносится последний слой льда.

В целом технология подготовки льда на аренах для фигурного катания и хоккея практически идентична. Однако лед у хоккеистов должен быть несколько жестче, а толщина – такая же.

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