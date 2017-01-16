Правительство РФ выделило деньги на разработку нового самолета

08:20, 16 января 2017, ПАИ

Правительство РФ выделило деньги на разработку нового турбореактивного самолета для внутренних авиалиний. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

Новый самолет Ил-114-300 будет представлять собой глубокую модернизацию предыдущей модели Ил-114-100 и заменит Ан-24/26.

«К сожалению, Ан-24/26 — это воздушные суда прошлого века, находящиеся в эксплуатации более 50 лет. По своим летно-техническим характеристикам, соответствию экологическим требованиям и уровню комфорта они уже не отвечают современным стандартам», — сказали в Росавиации.

В настоящее время на региональных авиалиниях используются иностранные машины, отмечает издание.

С ОАО «Ил» и Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) уже заключены контракты на проведение разработки самолета и двигателя к нему.

Всего планируется выпуск 100 машин до 2029 года. Первые 1,517 млрд рублей на разработку из бюджета уже выделены.