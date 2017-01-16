Правительство РФ выделило деньги на разработку нового самолета
Правительство РФ выделило деньги на разработку нового турбореактивного самолета для внутренних авиалиний. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).
Новый самолет Ил-114-300 будет представлять собой глубокую модернизацию предыдущей модели Ил-114-100 и заменит Ан-24/26.
«К сожалению, Ан-24/26 — это воздушные суда прошлого века, находящиеся в эксплуатации более 50 лет. По своим летно-техническим характеристикам, соответствию экологическим требованиям и уровню комфорта они уже не отвечают современным стандартам», — сказали в Росавиации.
В настоящее время на региональных авиалиниях используются иностранные машины, отмечает издание.
С ОАО «Ил» и Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) уже заключены контракты на проведение разработки самолета и двигателя к нему.
Всего планируется выпуск 100 машин до 2029 года. Первые 1,517 млрд рублей на разработку из бюджета уже выделены.