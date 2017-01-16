Сайты органов власти обязали ставить российский счетчик посещаемости

09:01, 16 января 2017, ПАИ

Российские органы исполнительной власти обязали использовать на сайтах лишь счетчики посещаемости, включенные в единый реестр российских программ и баз данных Минкомсвязи. Как пишет газета «Известия», сейчас в реестре указан только один счетчик – производства компании «Спутник».

Из 72 федеральных органов исполнительной власти «Спутник» использует только сайт Россвязи. Лидером является «Яндекс. Метрика», которой пользуется 31 ведомство. На 18 сайтов установлен Google Analytics производства США. Rambler отдают предпочтение 13, LiveInternet – 12 и Mail.ru – 9 ведомств. Эти российские счетчики, тем не менее, не внесены в реестр.

Иностранные счетчики вызывают особенное беспокойство в Правительстве, так как на сайтах пользователи могут вносить свои персональные данные, и неясно какие из них передает за рубеж программа-счетчик, пишет газета.

«Полный анализ использования нашего счетчика сайтами органов госвласти мы планируем провести к концу месяца. В связи с выпуском приказа планируем рост числа установок. Система строилась, чтобы охватить весь госсектор в интернете. Главное в нашем счетчике то, что он соблюдает закон о персональных данных и никому не передает собранную информацию», — рассказал руководитель департамента аналитических сервисов статистики «Спутника» Леонид Филатов.

Пока что использование специальных санкций в отношении госорганов власти, чьи сайты используют ненормативные счетчики, не предусмотрено. Неисполнение требования повлечет ответственность в общем порядке. Так руководителей или других ответственных лиц могут наказать в индивидуально, как за дисциплинарное нарушение.