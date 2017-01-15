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В псковскую полицию за сутки поступили 32 сообщения о преступлениях и происшествиях

15 января в органы внутренних дел Псковской области поступили 32 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, из них 7 - по городу Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В оперативных сводках УМВД за прошедшие сутки зарегистрированы 15 преступлений, в том числе два грабежа и угон, которые удалось раскрыть.

На территории Псковской области вчера было зарегистрировано одно ДТП, в результате которого пострадали два человека. Сотрудники ГИБДД задержали трех водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 294 нарушения Правил дорожного движения.
 

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