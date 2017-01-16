Не поддаваться унынию призвал псковичей митрополит Евсевий

09:11, 16 января 2017, ПАИ

15 января, в день памяти преподобного Серафима Саровского, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, для которого этот праздник является одним из престольных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

По окончании молебного пения владыка обратился к собравшимся: «Дорогие о Господе отцы, братья и сестры! Не будем поддаваться унынию, не будем поддаваться холодности нашего сердца, но будем вспоминать наших предков и с таким горячим сердцем, с горячей верой будем просить Бога, будем обращаться к Матери Божией, чтобы они защитили нашу Русь и возродили благочестие нашего русского народа. А с возрождением молитвы, добрых дел, веры и любви к Богу, Русь станет, как и была в прежние времена, непобедимой. Как бы нам не угрожали, как бы нас не стремились захватить, поработить и разрушить – Господь силен в брани и крепок с нами. И пусть наставления преподобного Серафима Саровского и его образ останутся в жизни нашей примером кротости и смирения, которыми он стяжал любовь Христову, стяжал и любовь Пречистой Девы Марии, которая при его жизни посещала его келью и сказала: «Сей избранник от рода нашего», от небесного рода».

Также митрополит Евсевий отметил, что 15 января — день посвящения настоятеля Троицкого собора в священный сан. «Уже двадцать три года он служит у престола Божия. Мы желаем ему умножить эти годы служения Церкви, Богу, людям и нашей Псковской земле. И его пример пусть утверждает и нас в молитве, благочестии на пути к вечному спасению. С праздником! Отцу нашему настоятелю многая лета!» - сказал псковский архипастырь.