В бежаницком селе Добрывичи торжественно открыли бюст адмиралу Чихачёву

08:54, 16 января 2017, ПАИ

15 января, в неделю пред Богоявлением, в день преставления и второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в храме Тихвинской иконы Божией Матери села Добрывичи. Это было первое архиерейское богослужение в храме за последние 20 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

После богослужения епископ Сергий поприветствовал всех участников праздничной службы, поздравил с праздником и обратился к собравшимся с архипастырским назиданием. Он напомнил, что преподобный Серафим призывал людей как можно чаще обращаться к Божией Матери, читая молитву «Богородице Дево, радуйся», любил людей, относился к ним с радостью и милосердием, служил им. Завершая проповедь владыка пожелал всем молитвенной помощи великого российского чудотворца.

Также состоялась торжественная церемония открытия бронзового бюста адмиралу Русского флота Николаю Матвеевичу Чихачеву, приуроченная к 100-летию со дня смерти адмирала.

Памятник выполнен из гранита и бронзы и установлен за алтарем храма Тихвинской иконы Божией Матери села Добрывичи, рядом с фамильным склепом семьи Чихачёвых.

Памятник появился благодаря инициативе Героя Российской Федерации, Почётного гражданина города Санкт-Петербурга, доктора технических наук, профессора Владимира Александрова и при активном участии настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери села Добрывичи иерея Сергия Чекменёва.

Автором композиции является российский скульптор, преподаватель Академии им. А. Л. Штиглица Леонид Колибаба, работы которого можно увидеть в собраниях Русского музея, Третьяковкой галереи, Министерства культуры, Бирмингемского колледжа Великобритания, в частных коллекциях в России, Великобритании, Италии, Дании, Швейцарии.

Средства на изготовление и установку были собраны за счёт благотворительных пожертвований организаций и граждан.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие родственники адмирала Чихачёва, представители администрации Бежаницкого района, клирики Великолукской епархии, прихожане храма. Чин освящения памятника совершил епископ Великолукский и Невельский Сергий. Он поздравил присутствующих с открытием памятника адмиралу Н. М. Чихачеву, поблагодарил всех, кто был причастен «к этому богоугодному делу», и возложил цветы.

Напомним, что храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери в селе Добрывичи был построен в 1807 году «…тщанием статского советника Николая Матвеевича и Матвея Дмитриевича Чихачевых на собственные средства». В притворе храма на стене находится мемориальная доска с надписью: «Строитель болярин Николай Матвеевич Чихачев скончался 1819 года 31 марта».

Строительство храма началось в 1790 году. Храм выстроен в стиле ампир, перекрыт шлемовидным куполом с голосниками, декорирован, имеет два придела в честь апостола Матфея и Параскевы Пятницы.

Уникально устройство иконостаса, амвона, самого храма, который имеет шатровое покрытие, купол-шатер. В сводах купола храма вмурованы горшки-голосники, древнее устройство, поэтому акустика там идеальная, голоса священника и хора получают объем и величественность, отметили в епархии.

После революции родовой склеп Чихачёвых в подцерковье был разорен, но до сегодняшнего дня сохранилось захоронение Н. М. Чихачёва. В конце 1990-х годов на могиле адмирала была установлена мемориальная плита из розового полированного гранита. Согласно постановлению Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 года № 542 захоронение адмирала Н.М. Чихачёва принято под охрану.

Двенадцатый морской министр, генерал-адъютант, адмирал, член Государственного совета, почетный член Конференции Николаевской морской академии, кругосветный путешественник, исследователь Амура и Татарского пролива Николай Матвеевич Чихачёв родился 17 (29) апреля 1830 года в селе Добрывичи Новоржевского уезда Псковской губернии в семье отставного морского офицера и принадлежал к младшей ветви знаменитого рода.

Придя на флот в 1848-м году, Чихачёв прошел все ступени от мичмана до адмирала (1892). Участник боевых действий на различных морских театрах. 2 мая 1865 года стал действительным членом, а 17 декабря 1894-го года был избран почетным членом Императорского Русского географического общества.

Во время пребывания во главе Морского министерства (1888–1896) Чихачев придерживался прогрессивных взглядов на развитие флота. При нем продолжалось строительство броненосных кораблей, была усовершенствована организация службы. Он занимал высокие посты в коммерческих и общественных организациях страны. Награжден множеством отечественных и зарубежных орденов. За время службы удостоился восьми монарших благоволений и благодарностей, семи высочайших душевных и искренних признательностей, трех высочайших рескриптов.

Умер Чихачёв в Петрограде 2 (15) января 1917 года. Похоронен в селе Добрывичи, куда его тело было доставлено специальным царским поездом.

Именем Н. М. Чихачёва названы мыс в Татарском проливе, остров в Корейском проливе, остров в Японском море. В Барнауле и Николаевске-на-Амуре в честь Чихачёва названы улицы.