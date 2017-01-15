Жителя Пустошкинского района будут судить за хранение взрывных устройств и выращивание конопли

09:03, 16 января 2017, ПАИ

Жителя Пустошкинского района будут судить по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222.1 и частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконное приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства в значительном размере). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе дознания установлено, что в июне 2016 года обвиняемый в лесном массиве в Пустошкинском районе обнаружил взрыватель системы Ковешникова ручных гранат и корпус минометной мины со стабилизатором, которые хранил на придомовой территории по месту своего жительства до изъятия сотрудниками полиции 30 сентября прошлого года.

Кроме того, в мае 2016 года мужчина нашёл среди взошедших семян табака, посаженных им в парнике, расположенном на его приусадебном участке, два растения конопли. С целью получения наркотического средства и последующего его личного употребления обвиняемый ухаживал за кустами, в августе 2016 сорвал их, высушил в своем доме, измельчил и хранил до изъятия сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено в Опочецкий районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 222.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, максимальное наказание по части 1 статьи 228 УК РФ – лишение свободы на срок до трех лет.