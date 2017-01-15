0
13:17
Дновские полицейские разыскивают попавших на видеозапись подозреваемых в воровстве (ВИДЕО)
11:42
В Стругокрасненском районе грабитель в маске похитил мешок денег из отделения почты
09:28
В Пскове возле Детского парка автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
14:12
Мошенник снял с банковских карт двух псковичек около 50 тысяч рублей
09:24
В Гдове из-за аварийного режима работы ноутбука загорелся жилой дом
15:48
В Пскове будут судить школьника за нападение с ножом на вступившегося за девушку прохожего
13:42
Специалисты «Псковэнерго» восстановили уличное освещение на Запсковье, нарушенное строительной фирмой
Еще новости
Происшествия

Жителя Пустошкинского района будут судить за хранение взрывных устройств и выращивание конопли

Жителя Пустошкинского района будут судить по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222.1 и частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконное приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства в значительном размере). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе дознания установлено, что в июне 2016 года обвиняемый в лесном массиве в Пустошкинском районе обнаружил взрыватель системы Ковешникова ручных гранат и корпус минометной мины со стабилизатором, которые хранил на придомовой территории по месту своего жительства до изъятия сотрудниками полиции 30 сентября прошлого года.

Кроме того, в мае 2016 года мужчина нашёл среди взошедших семян табака, посаженных им в парнике, расположенном на его приусадебном участке, два растения конопли. С целью получения наркотического средства и последующего его личного употребления обвиняемый ухаживал за кустами, в августе 2016 сорвал их, высушил в своем доме, измельчил и хранил до изъятия сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено в Опочецкий районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 222.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, максимальное наказание по части 1 статьи 228 УК РФ – лишение свободы на срок до трех лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дновские полицейские разыскивают попавших на видеозапись подозреваемых в воровстве (ВИДЕО)
15 января 2017
Дновские полицейские разыскивают попавших на видеозапись подозреваемых в воровстве (ВИДЕО) 1
В Стругокрасненском районе грабитель в маске похитил мешок денег из отделения почты
15 января 2017
В Стругокрасненском районе грабитель в маске похитил мешок денег из отделения почты 1
В Пскове возле Детского парка автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
15 января 2017
В Пскове возле Детского парка автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Мошенник снял с банковских карт двух псковичек около 50 тысяч рублей
14 января 2017
Мошенник снял с банковских карт двух псковичек около 50 тысяч рублей 1
В Гдове из-за аварийного режима работы ноутбука загорелся жилой дом
13 января 2017
В Гдове из-за аварийного режима работы ноутбука загорелся жилой дом 1
В Пскове будут судить школьника за нападение с ножом на вступившегося за девушку прохожего
12 января 2017
В Пскове будут судить школьника за нападение с ножом на вступившегося за девушку прохожего 1
Специалисты «Псковэнерго» восстановили уличное освещение на Запсковье, нарушенное строительной фирмой
12 января 2017
Специалисты «Псковэнерго» восстановили уличное освещение на Запсковье, нарушенное строительной фирмой
Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля
11 января 2017
Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля 20

Идет загрузка...