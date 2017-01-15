0
13:17
Дновские полицейские разыскивают попавших на видеозапись подозреваемых в воровстве (ВИДЕО)
11:42
В Стругокрасненском районе грабитель в маске похитил мешок денег из отделения почты
09:28
В Пскове возле Детского парка автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
14:12
Мошенник снял с банковских карт двух псковичек около 50 тысяч рублей
09:24
В Гдове из-за аварийного режима работы ноутбука загорелся жилой дом
15:48
В Пскове будут судить школьника за нападение с ножом на вступившегося за девушку прохожего
13:42
Специалисты «Псковэнерго» восстановили уличное освещение на Запсковье, нарушенное строительной фирмой
Еще новости
Происшествия

25-летнему жителю Новосокольников грозит тюрьма за повторную езду в нетрезвом виде

Прокурор Новосокольнического района утвердил обвинительное постановление в отношении 25-летнего местного жителя, в отношении которого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе расследования установлено, что 1 декабря 2016 года около 16:40 обвиняемый на автомобиле ВАЗ-21099 передвигался по улице Ленинградской в городе Новосокольники, где его задержали сотрудники ГИБДД. По результатам освидетельствования на состояние опьянения процент алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе составил 0,810 мг/л.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №10 Новосокольнического района для рассмотрения по существу. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дновские полицейские разыскивают попавших на видеозапись подозреваемых в воровстве (ВИДЕО)
15 января 2017
Дновские полицейские разыскивают попавших на видеозапись подозреваемых в воровстве (ВИДЕО) 1
В Стругокрасненском районе грабитель в маске похитил мешок денег из отделения почты
15 января 2017
В Стругокрасненском районе грабитель в маске похитил мешок денег из отделения почты 1
В Пскове возле Детского парка автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
15 января 2017
В Пскове возле Детского парка автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Мошенник снял с банковских карт двух псковичек около 50 тысяч рублей
14 января 2017
Мошенник снял с банковских карт двух псковичек около 50 тысяч рублей 1
В Гдове из-за аварийного режима работы ноутбука загорелся жилой дом
13 января 2017
В Гдове из-за аварийного режима работы ноутбука загорелся жилой дом 1
В Пскове будут судить школьника за нападение с ножом на вступившегося за девушку прохожего
12 января 2017
В Пскове будут судить школьника за нападение с ножом на вступившегося за девушку прохожего 1
Специалисты «Псковэнерго» восстановили уличное освещение на Запсковье, нарушенное строительной фирмой
12 января 2017
Специалисты «Псковэнерго» восстановили уличное освещение на Запсковье, нарушенное строительной фирмой
Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля
11 января 2017
Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля 20

Идет загрузка...