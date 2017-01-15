25-летнему жителю Новосокольников грозит тюрьма за повторную езду в нетрезвом виде

09:51, 16 января 2017, ПАИ

Прокурор Новосокольнического района утвердил обвинительное постановление в отношении 25-летнего местного жителя, в отношении которого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе расследования установлено, что 1 декабря 2016 года около 16:40 обвиняемый на автомобиле ВАЗ-21099 передвигался по улице Ленинградской в городе Новосокольники, где его задержали сотрудники ГИБДД. По результатам освидетельствования на состояние опьянения процент алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе составил 0,810 мг/л.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №10 Новосокольнического района для рассмотрения по существу. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.