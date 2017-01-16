В Калининграде предложили Литве кирпич для строительства забора на границе

09:42, 16 января 2017, ПАИ

Российская сторона выступает за любые инициативы, направленные на поддержание прозрачности границ и борьбу с контрабандой, заявил в эфире телеканала «Россия 24» временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов, комментируя намерение Литвы построить забор на границе с Россией.

При этом он усомнился в том, что на реализацию проекта по строительству 135-километрового заграждения Литве хватит озвученной главой МВД Литвы Эймутисом Мисюнасом суммы в 3,6 миллиона евро. Антон Алиханов предположил, что, скорее всего, речь идет об оснащении пограничных пунктов «камерами и специальной техникой». «Я думаю, что это либо неверная интерпретация слов, либо, может быть, какая-то попытка произвести впечатление на СМИ», — сказал он.

Врио губернатора также подчеркнул, что Калининградская область готова вместе с соседями противостоять незаконным трансграничным операциям, а дополнительное усиление границы, запланированное литовской стороной, не будет иметь негативных последствий для самого западного региона России.

Кроме того, Антон Алиханов добавил, что Вильнюс может приобрести все необходимые для строительства забора стройматериалы в Калининградской области. «Если они считают, что возведение стены будет способствовать тому, чтобы остановить контрабанду — пожалуйста, флаг в руки. Мы, со своей стороны, готовы поставлять им стройматериалы. Пусть строят, если хотят», — сказал он.