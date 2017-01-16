0
12:28
Александр Машкарин возглавит в Медиахолдинг Псковской области
10:29
Василий Краснов заявил о сложении полномочий председателя псковской коалиции непарламентских партий и выходе из губернаторского совета
16:24
Султан Хамзаев инициировал создание «горячей линии» для сообщений о коррупции в детско-юношеском спорте
18:59
Депутат Псковского облсобрания Виктор Антонов готов, если потребуется, выступить в суде по делу о госперевороте 1993 года
12:27
Пскович намерен в суде получить подтверждение факта госпереворота в России в 1993 году
16:21
Депутат Псковской городской Думы переехал на работу в Ямало-Ненецкий автономный округ
12:52
ГИБДД не поддержала предложение лидера «Убитых дорог» Александра Васильева о сегвеях, гироскутерах и моноколёсах
Еще новости
Политика

В Калининграде предложили Литве кирпич для строительства забора на границе

Российская сторона выступает за любые инициативы, направленные на поддержание прозрачности границ и борьбу с контрабандой, заявил в эфире телеканала «Россия 24» временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов, комментируя намерение Литвы построить забор на границе с Россией.

При этом он усомнился в том, что на реализацию проекта по строительству 135-километрового заграждения Литве хватит озвученной главой МВД Литвы Эймутисом Мисюнасом суммы в 3,6 миллиона евро. Антон Алиханов предположил, что, скорее всего, речь идет об оснащении пограничных пунктов «камерами и специальной техникой». «Я думаю, что это либо неверная интерпретация слов, либо, может быть, какая-то попытка произвести впечатление на СМИ», — сказал он.

Врио губернатора также подчеркнул, что Калининградская область готова вместе с соседями противостоять незаконным трансграничным операциям, а дополнительное усиление границы, запланированное литовской стороной, не будет иметь негативных последствий для самого западного региона России.

Кроме того, Антон Алиханов добавил, что Вильнюс может приобрести все необходимые для строительства забора стройматериалы в Калининградской области. «Если они считают, что возведение стены будет способствовать тому, чтобы остановить контрабанду — пожалуйста, флаг в руки. Мы, со своей стороны, готовы поставлять им стройматериалы. Пусть строят, если хотят», — сказал он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Машкарин возглавит в Медиахолдинг Псковской области
16 января 2017
Александр Машкарин возглавит в Медиахолдинг Псковской области
Василий Краснов заявил о сложении полномочий председателя псковской коалиции непарламентских партий и выходе из губернаторского совета
16 января 2017
Василий Краснов заявил о сложении полномочий председателя псковской коалиции непарламентских партий и выходе из губернаторского совета 2
Султан Хамзаев инициировал создание «горячей линии» для сообщений о коррупции в детско-юношеском спорте
15 января 2017
Султан Хамзаев инициировал создание «горячей линии» для сообщений о коррупции в детско-юношеском спорте
Депутат Псковского облсобрания Виктор Антонов готов, если потребуется, выступить в суде по делу о госперевороте 1993 года
12 января 2017
Депутат Псковского облсобрания Виктор Антонов готов, если потребуется, выступить в суде по делу о госперевороте 1993 года 7
Пскович намерен в суде получить подтверждение факта госпереворота в России в 1993 году
12 января 2017
Пскович намерен в суде получить подтверждение факта госпереворота в России в 1993 году 9
Депутат Псковской городской Думы переехал на работу в Ямало-Ненецкий автономный округ
11 января 2017
Депутат Псковской городской Думы переехал на работу в Ямало-Ненецкий автономный округ 16
ГИБДД не поддержала предложение лидера «Убитых дорог» Александра Васильева о сегвеях, гироскутерах и моноколёсах
11 января 2017
ГИБДД не поддержала предложение лидера «Убитых дорог» Александра Васильева о сегвеях, гироскутерах и моноколёсах 4
Андрей Турчак вошёл в состав правительственного Совета по русскому языку
10 января 2017
Андрей Турчак вошёл в состав правительственного Совета по русскому языку 3

Идет загрузка...