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Экономика

В псковской колонии сохранили единственное в России производство электропредохранителей для поездов

Федеральная служба исполнения наказаний сохранила в одной из колоний Псковской области единственное в России производство электропредохнанителей для поездов, сообщает Rambler news service. Речь идёт о колонии строгого режима в Идрице Себежского района.

«У нас есть производства, редкие для уголовно-исполнительной системы, а иногда и для страны в целом. Взять, к примеру, производство изделий из янтаря, имеющееся только в одной колонии в Калининградской области, производство пихтового масла в некоторых учреждениях сибирского региона, производство экранирующей оплетки для проводов, оставшееся в России только в колонии в Смоленской области, или производство электропредохранителей для подвижного состава железных дорог, оставшееся только в колонии в Псковской области», - говорится в сообщении пресс-службы ФСИН России.

Всего, по информации ФСИН, российские заключенные производят более 100 тысяч наименований продукции, среди которых литье черных и цветных материалов, металлоконструкции, оборудование для коммунального хозяйства, автотранспортные средства и сельхозтехника, обувь и продукты питания.

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