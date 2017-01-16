0
12:14
Компания «Псков-Лада» предлагает автомобили по ценам 2016 года
11:21
Псковичей собирают в первый в этом году «Тур по новостройкам»
10:16
В Свято-Тихоновский собор Великих Лук доставлен ковчег с частицей мощей чудотворца Серафима Саровского
15:13
Эстонские правоохранители вернули на границу граждан России, поехавших не по указанному в визе маршруту
10:25
Расписание занятости Ледового дворца Пскова с 16 по 22 января
16:30
Иван Цецерский почтил память погибших в 1995 году в Грозном псковских журналистов
16:06
15 января в Псковской области прогнозируют снег и до 1 градуса тепла
Еще новости
Общество

В Пскове, Великих Луках и Опочке задержаны нетрезвые водители, повторно севшие пьяными за руль

В Пскове, Великих Луках и Опочке задержаны нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

13 января в Пскове на Рижском проспекте задержали 37-летнего мужчину, который управлял автомобилем «Лада Калина», находясь  в состоянии алкогольного опьянения. 14 января в Пскове по Гаражном проезду на автомобиле «Ниссан»  ехал  31-летний нетрезвый водитель.

Ночью 13 января в Опочке на улице Дзержинского стражи порядка остановили  автомашину «Лада», за рулем которой оказался нетрезвый 37-летний местный житель. В Великих Луках утром 14 января  по проспекту  Гагарина  на «Форде» следовал  28-летний  работник одного из городских предприятий. Он тоже находился в нетрезвом состоянии. По всем фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Компания «Псков-Лада» предлагает автомобили по ценам 2016 года
16 января 2017
Компания «Псков-Лада» предлагает автомобили по ценам 2016 года
Псковичей собирают в первый в этом году «Тур по новостройкам»
16 января 2017
Псковичей собирают в первый в этом году «Тур по новостройкам»
В Свято-Тихоновский собор Великих Лук доставлен ковчег с частицей мощей чудотворца Серафима Саровского
16 января 2017
В Свято-Тихоновский собор Великих Лук доставлен ковчег с частицей мощей чудотворца Серафима Саровского
Эстонские правоохранители вернули на границу граждан России, поехавших не по указанному в визе маршруту
15 января 2017
Эстонские правоохранители вернули на границу граждан России, поехавших не по указанному в визе маршруту 4
Расписание занятости Ледового дворца Пскова с 16 по 22 января
15 января 2017
Расписание занятости Ледового дворца Пскова с 16 по 22 января
Иван Цецерский почтил память погибших в 1995 году в Грозном псковских журналистов
14 января 2017
Иван Цецерский почтил память погибших в 1995 году в Грозном псковских журналистов
15 января в Псковской области прогнозируют снег и до 1 градуса тепла
14 января 2017
15 января в Псковской области прогнозируют снег и до 1 градуса тепла
На трассе Р-23 в Псковской области ведётся ремонт мостов через Плиссу и Синюю
14 января 2017
На трассе Р-23 в Псковской области ведётся ремонт мостов через Плиссу и Синюю

Идет загрузка...