В Пскове, Великих Луках и Опочке задержаны нетрезвые водители, повторно севшие пьяными за руль

10:12, 16 января 2017, ПАИ

В Пскове, Великих Луках и Опочке задержаны нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

13 января в Пскове на Рижском проспекте задержали 37-летнего мужчину, который управлял автомобилем «Лада Калина», находясь в состоянии алкогольного опьянения. 14 января в Пскове по Гаражном проезду на автомобиле «Ниссан» ехал 31-летний нетрезвый водитель.

Ночью 13 января в Опочке на улице Дзержинского стражи порядка остановили автомашину «Лада», за рулем которой оказался нетрезвый 37-летний местный житель. В Великих Луках утром 14 января по проспекту Гагарина на «Форде» следовал 28-летний работник одного из городских предприятий. Он тоже находился в нетрезвом состоянии. По всем фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.