Большинство россиян рады, что их страну боятся в мире

11:31, 16 января 2017, ПАИ

Фонд «Общественное мнение» выяснил, что большинство россиян считают свою страну богатой и свободной. В мире, по их мнению, Россию боятся и уважают. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Большинство опрошенных (86%) уверены, что Россию в мире боятся, з них 75% этому рады. 7% считают, что в мире нет страха перед Россией, столько же затруднились с ответом. 67% респондентов согласны с утверждением, что влияние России в мире растет. Всего 4% думают, что оно снижается, 19% - что остается неизменным.

Кроме того, 73% убеждены, что в мире Россию уважают, только 18% с этим не согласны. По мнению 70% участников опроса, Россию считают богатой, всего 19% уверены, что за рубежом о России так не думают.

В то же время, 48% опрошенных считает, что к России мир относится плохо (42% думает, что хорошо). Кроме того, 51% респондентов заявили, что отношение к России за границей необъективное, только 36% думают, что мир объективно оценивает Россию.

При этом россияне (70%) считают свою страну свободной. Всего 22% уверены, что живут в несвободной стране. Кроме того, 65% убеждены, что Россия «развитая, передовая». 25% думают, что страна отсталая.

Опрос ФОМ проходил 24-25 декабря среди 1,5 тыс. человек из 53 регионов России.