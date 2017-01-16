В Свято-Тихоновский собор Великих Лук доставлен ковчег с частицей мощей чудотворца Серафима Саровского

10:16, 16 января 2017, ПАИ

15 января, в день преставления и второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского, в Свято-Тихоновский собор города Великие Луки доставлен ковчег с частицей святых мощей чудотворца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Ковчег привез благочинный Невельского церковного округа, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора протоиерей Петр Нетреба. Святыня была доставлена из Невеля, где пребывала для молитвенного поклонения верующих в Свято-Троицком кафедральном соборе с 4 января.

На паперти Свято-Тихоновский собора города Великие Луки ковчег с частицей мощей преподобного встретил настоятель собора иерей Александр Кононенко и многочисленные прихожане. Приложиться к святыне и попросить старца о чудесной помощи пришли сотни великолучан.

Под колокольный звон ковчег торжественно внесли в собор и установили в центре храма. Перед святыней клирики собора совершили молебен с чтением акафиста святому преподобному Серафиму. По окончании молебна состоялось помазание освященным елеем.

Ковчег с частицей мощей преподобного Серафима Саровского будет находиться в Свято-Тихоновском соборе до 22 января.

Храм открыт с 8:00 до 20:00. Ежедневно в 14:00 у святых мощей будут совершаться молебны. Адрес храма: город Великие Луки, микрорайон «Дружба», улица Гражданская, 18, корпус 1.

«У прихожан храма имеется возможность заказать требы - молебны святому преподобному Серафиму, Саровскому, приобрести иконы с его изображением, масло, освященное на его мощах, а также литературу о жизни и духовных подвигах этого угодника Божия», - отметили в пресс-службе Великолукской епархии.