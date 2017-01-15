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Представившийся работником банка мошенник обманул еще одну псковичку

В Пскове возбуждено еще одно уголовное дело по факту мошенничества. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, псковичке позвонил неизвестный мужчина и представился работником службы безопасности одного из банков. В ходе общения обманным путем он установил реквизиты банковской картой женщины и снял с нее около 12 тысяч рублей.

В настоящее время с обстоятельствами произошедшего разбираются в 2-ом отделе полиции  УМВД  России по городу Пскову. Установлено, что  номер телефона, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Курганской области.

В УМВД отметили, что это уже не первый подобного рода случай, произошедший не территории региона за последнее время.

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