«Единая Россия» призывает пенсионеров не поддаваться на мошеннические схемы при получении выплаты в 5 тысяч рублей

14:27, 16 января 2017, ПАИ

В «Единой России» призывают пенсионеров быть бдительными и не поддаваться на мошеннические схемы при получении выплаты в 5 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В январе Пенсионный фонд России начал единовременные выплаты пенсионерам. В течение месяца деньги должны получить 43 млн человек. «Однако нашлись те, кто использует доверчивость пожилых людей в своих корыстных целях, - отметили в региональном отделении партии. - В ряде городов России уже действуют мошеннические схемы, при которых, в частности, неизвестные люди, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, получают от пенсионеров все их персональные данные и доступ к банковским счетам, после чего обворовывают».

«К сожалению, всегда найдутся те, кто будет пытаться нажиться на самых слабых и незащищенных. Это низко и бесчеловечно. Дорогие пенсионеры, пожалуйста, будьте бдительны! Также хотелось бы призвать родных тех людей, которые имеют право на единовременные выплаты, быть внимательнее к своим близким: вы можете защитить их, просто уделяя старикам больше внимания, навещая их и следя за их судьбой. Не забывайте родителей, они очень нуждаются в ваших внимании и защите!», - прокомментировал ситуацию заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

Он также напомнил, что для получения единовременной выплаты не требуется заявление, сотрудники Пенсионного фонда не ходят по квартирам, не рассылают электронных писем с просьбой перейти по сомнительной ссылке, не просят банковских данных. «Выплата осуществляется автоматически. Если же кто-то пытается заполучить личную информацию пенсионера – это мошенники!», - отметил Толстой.

«А тем, кто мечтает обогатиться таким образом, хочу напомнить: Уголовный кодекс еще никто не отменял! Вас найдут, и вы понесете заслуженное наказание! И не забывайте, что у вас тоже есть родители, и такие же мошенники рано или поздно могут прийти к ним», - заключил парламентарий.

Напомним, с инициативой установить единовременную выплату пенсионерам в размере 5 тысяч рублей в августе выступил председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев. Решение Правительства получило положительную оценку президента и было поддержано фракцией «Единая Россия» в Госдуме. На единовременную выплату пенсионерам в бюджете Пенсионного фонда заложено 221,7 млрд рублей.