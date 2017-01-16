Василий Краснов заявил о сложении полномочий председателя псковской коалиции непарламентских партий и выходе из губернаторского совета

10:29, 16 января 2017, ПАИ

Лидер псковского отделения «Партии Роста» Василий Краснов слагает с себя полномочия председателя местной коалиции непарламентских партий и выходит из Совета при губернаторе Псковской области по взаимодействию с политическими партиями. Кроме того, как сообщил политик Псковскому агентству информации, он направил некое прошение председателю «Партии Роста» Борису Титову «о дальнейшей своей деятельности в рамках партии».

В беседе с корреспондентом ПАИ Краснов пояснил, что указанное прошение не связано с какими-либо проблемами внутри регионального отделения. По его словам, обращение к председателю партии вызвано необходимостью «выяснить свою дальнейшую судьбу» в составе «Партии Роста». При этом на вопрос о том, идёт ли речь о сложении полномочий председателя регионального отделения, собеседник агентства ответил: «Это не исключено, но не факт, что будет».

Также Василий Краснов заявил, что прекращает деятельность организованной им «Школы народного депутата» на территории Псковской области.

Он отметил, что эти процессы не связаны с его активными попытками участия в формировании в регионе местного отделения созданного по инициативе Михаила Ходорковского общественно-политическое сетевого движения «Открытой России». При этом он пояснил, что перемены вызваны подготовкой к предстоящим в 2017 году выборам в Псковской области [напомним, среди прочего в сентябре пройдут выборы новых созывов Псковской и Великолукской городских Дум — ПАИ].