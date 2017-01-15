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Мошенником, приславшим великолучанину бруски вместо металлоискателя, оказался житель Вологды

Полицейские установили личность мошенника, который обманул жителя города Великие Луки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, им оказался безработный, ранее судимый 42-летний житель Вологды.

В октябре минувшего года 47-летний великолучанин на одном из сайтов в Интернете заинтересовался объявлением о продаже металлоискателя, и в ходе общения с продавцом выяснилось, что товар поступит клиенту по почте с наложенным платежом. Гражданин заплатил за прибор и услугу в общей сложности более 15 тысяч рублей, а когда вскрыл посылку, то вместо металлоискателя обнаружил в ней деревянные бруски. После этого потерпевший обратился за помощью  в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Проводится  расследование.

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