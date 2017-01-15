Мошенником, приславшим великолучанину бруски вместо металлоискателя, оказался житель Вологды
Полицейские установили личность мошенника, который обманул жителя города Великие Луки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, им оказался безработный, ранее судимый 42-летний житель Вологды.
В октябре минувшего года 47-летний великолучанин на одном из сайтов в Интернете заинтересовался объявлением о продаже металлоискателя, и в ходе общения с продавцом выяснилось, что товар поступит клиенту по почте с наложенным платежом. Гражданин заплатил за прибор и услугу в общей сложности более 15 тысяч рублей, а когда вскрыл посылку, то вместо металлоискателя обнаружил в ней деревянные бруски. После этого потерпевший обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Проводится расследование.