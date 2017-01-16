В Москве проходит прощание с доктором Лизой

10:41, 16 января 2017, ПАИ

16 января в Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве проходит церемония прощания с главой фонда «Справедливая помощь», правозащитницей Елизаветой Глинкой, пишет ТАСС.

Глинка, известная как доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. Она сопровождала гуманитарный груз для больниц в Сирии.

Несколько десятков человек стоят рядом с гробом. Среди них - председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, член Общественной палаты Вадим Ковалев, президент благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер и многие другие. Рядом с гробом лежат награды Глинки, установлены венки от президента РФ, от министра обороны, от Совета по правам человека, от семьи и детей. На одном из венков золотыми буквами написано: «Не было такой и не будет».