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Общество

В Москве проходит прощание с доктором Лизой

16 января в Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве проходит церемония прощания с главой фонда «Справедливая помощь», правозащитницей Елизаветой Глинкой, пишет ТАСС.

Глинка, известная как доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. Она сопровождала гуманитарный груз для больниц в Сирии.

На фото: Доктор Лиза

Несколько десятков человек стоят рядом с гробом. Среди них - председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, член Общественной палаты Вадим Ковалев, президент благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер и многие другие. Рядом с гробом лежат награды Глинки, установлены венки от президента РФ, от министра обороны, от Совета по правам человека, от семьи и детей. На одном из венков золотыми буквами написано: «Не было такой и не будет».

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