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Общество

С 20 января изменится время отправления автобуса по маршруту Псков - Крипецкое

С 20 января, по ходатайству администрации Торошинской волости Псковского района, изменится расписание движения автобуса по маршруту № 101 «Псков – Торошино - Крипецкое» по рабочим дням. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»

Теперь от автовокзала Пскова автобус будет уходить в 17:00 и в 19:00, вместо 17:20 и 19:10.  Автобус из Крипецкого отправится в 17:50 и 19:50, вместо 18:05 и 19:55 соответственно. 

 

 

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