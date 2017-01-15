За прошедшую неделю 16 жителей Псковской области стали жертвами мошенников

11:56, 16 января 2017, ПАИ

За прошедшую неделю 16 жителей Псковской области заявили в полицию о том, что в отношении них совершено преступление, связанное с мошенническими действиями. Все случаи мошенничества связаны с использованием телекоммуникационных систем, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Наибольшее распространение на минувшей неделе получили мошеннические схемы, когда злоумышленник представлялся сотрудником службы безопасности банка и, пользуясь доверчивостью граждан, получал доступ к их счетам.

Так, в Великих Луках пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился работником банка. Он заявил, что в целях предупреждения хакерских атак необходимо обеспечить защиту ее банковской карты, в ходе общения запросил реквизиты карты, а затем снял с нее более 11 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью к сотрудникам ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Пыталовском и Псковском районах граждане также сообщили незнакомцам реквизиты своих банковских карт, и лишились денежных средств в общей сумме около 14 тысяч рублей.