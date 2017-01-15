0
13:17
Дновские полицейские разыскивают попавших на видеозапись подозреваемых в воровстве (ВИДЕО)
11:42
В Стругокрасненском районе грабитель в маске похитил мешок денег из отделения почты
09:28
В Пскове возле Детского парка автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
14:12
Мошенник снял с банковских карт двух псковичек около 50 тысяч рублей
09:24
В Гдове из-за аварийного режима работы ноутбука загорелся жилой дом
15:48
В Пскове будут судить школьника за нападение с ножом на вступившегося за девушку прохожего
13:42
Специалисты «Псковэнерго» восстановили уличное освещение на Запсковье, нарушенное строительной фирмой
Еще новости
Происшествия

За прошедшую неделю 16 жителей Псковской области стали жертвами мошенников

За прошедшую неделю 16 жителей Псковской области заявили в полицию о том, что в отношении них совершено преступление, связанное с мошенническими действиями. Все случаи мошенничества связаны с использованием телекоммуникационных систем, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Наибольшее распространение на минувшей неделе получили мошеннические схемы, когда злоумышленник представлялся сотрудником службы безопасности банка и, пользуясь доверчивостью граждан, получал доступ к их счетам.

Так, в Великих Луках пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился работником банка. Он заявил, что в целях предупреждения хакерских атак необходимо обеспечить защиту ее банковской карты, в ходе общения запросил реквизиты карты, а затем снял с нее более 11 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась  за помощью к сотрудникам ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Пыталовском и Псковском районах граждане также сообщили незнакомцам реквизиты своих банковских карт, и лишились денежных средств в общей сумме около 14 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дновские полицейские разыскивают попавших на видеозапись подозреваемых в воровстве (ВИДЕО)
15 января 2017
Дновские полицейские разыскивают попавших на видеозапись подозреваемых в воровстве (ВИДЕО) 1
В Стругокрасненском районе грабитель в маске похитил мешок денег из отделения почты
15 января 2017
В Стругокрасненском районе грабитель в маске похитил мешок денег из отделения почты 1
В Пскове возле Детского парка автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
15 января 2017
В Пскове возле Детского парка автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Мошенник снял с банковских карт двух псковичек около 50 тысяч рублей
14 января 2017
Мошенник снял с банковских карт двух псковичек около 50 тысяч рублей 1
В Гдове из-за аварийного режима работы ноутбука загорелся жилой дом
13 января 2017
В Гдове из-за аварийного режима работы ноутбука загорелся жилой дом 1
В Пскове будут судить школьника за нападение с ножом на вступившегося за девушку прохожего
12 января 2017
В Пскове будут судить школьника за нападение с ножом на вступившегося за девушку прохожего 1
Специалисты «Псковэнерго» восстановили уличное освещение на Запсковье, нарушенное строительной фирмой
12 января 2017
Специалисты «Псковэнерго» восстановили уличное освещение на Запсковье, нарушенное строительной фирмой
Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля
11 января 2017
Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля 20

Идет загрузка...