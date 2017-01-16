Псковичей собирают в первый в этом году «Тур по новостройкам»

11:21, 16 января 2017, ПАИ

Псковичей собирают в первый в этом году «Тур по новостройкам», сообщили Псковскому агентству информации организаторы - редакция газеты «Комсомольская правда. Псков».

Первый «Тур по новостройкам» 2017 года пройдёт 21 января. В этот день состоится экскурсия в два жилых комплекса «Европа» и «Пятый элемент». Кварталы находятся в разных частях Пскова, поэтому у будущих новосёлов появится возможность сравнить микрорайоны по разным показателям и выбрать подходящий.

На Дальнем Завеличье участники тура посмотрят квартиры в доме № 2 по улице Венской, а на Запсковье - оценят жильё, которое находится по адресу Инженерная, 118.

Сопровождать псковичей будут представители компании-застройщика, которые расскажут о материалах, используемых при строительстве, о сроках сдачи жилья, о планах благоустройства районов, выгодных предложениях по покупке жилья.

Чтобы отправиться в тур нужно записаться по телефону (8112) 702-042. Участие бесплатное. Отъезд - 21 января в 11:00 от редакции «Комсомольской правды» (Псков, улица Пароменская, дом 21/33).