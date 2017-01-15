Безработный порезал 54-летнего великолучанина во время «пьяной» ссоры

11:18, 16 января 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция раскрыла преступление, связанное с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью гражданина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, в доме по улице Мурманской в ходе распития спиртного и произошедшей ссоры один из гостей нанес проникающее ножевое ранение 54-летнему хозяину квартиры.

Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 27-летний безработный, судимый горожанин. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.