Обнародован список легальных коллекторов

11:50, 16 января 2017, ПАИ

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ внесла в государственный реестр 26 коллекторских агентств, сообщает пресс-служба ведомства.

Государственный реестр коллекторских организаций размещен на официальном сайте ФССП fssprus.ru. С ним можно ознакомиться, зайдя в раздел «Сервисы», а далее в подраздел «Сведения, содержащиеся в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Напомним, что коллекторские агентства в России с 1 января начали работать по новым правилам. Вести коллекторскую деятельность теперь могут лишь компании, включенные в госреестр, который ведет Федеральная служба судебных приставов.

Тем, кто решил продолжить коллекторскую работу самовольно, грозят штрафы до 2 млн рублей, а физическим лицам, самовольно ведущим такую деятельность, грозит штраф до 500 тысяч рублей.