В Великих Луках задержали безработного, который отобрал серьги и деньги у женщины

11:36, 16 января 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в грабеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 15 января в Великих Луках в квартире дома по улице Герцена 27-летний безработный местный житель с применением насилия отобрал серьги и деньги у женщины, после чего скрылся. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится расследование.